ЕС призвал Россию вернуться к выполнению "зерновой сделки"

В рамках Черноморской инициативы работает главный маршрут экспорта из Украины зерна и удобрений, в которых так нуждается мир в борьбе с глобальным продовольственным кризисом, напомнил Жозеп Боррель.

Решение России аннулировать свое участие в Черноморской "зерновой сделке" подвергает риску главный маршрут экспорта из Украины зерна и удобрений, в которых так нуждается мир в борьбе с глобальным продовольственным кризисом, вызванным российской войной против соседнего государства. Об этом заявил в воскресенье, 30 октября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "ЕС призывает Россию отменить это решение", - написал Боррель в сообщении в соцсети Twitter.

Причины выхода России из зерновой сделки

Россия на неопределенный срок приостановила участие в соглашениях о вывозе сельхозпродукции из украинских портов, объяснив этот шаг атаками дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте 29 октября. В причастности к ним Москва обвинила Великобританию. В пресс-службе МИД РФ заявили, что "зеленый коридор", созданный в рамках "зерновой сделки", якобы стал прикрытием для нападения на корабли. Сами атаки на Севастопольскую бухту в Москве назвали "терактами".

В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришуписьмо с уведомлением о выходе РФ из "зерновой сделки". Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что ООН находится в контакте с Москвой в связи с ее намерениями аннулировать соглашение, и призвал стороны воздержаться от действий, способных поставить под угрозу "важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире".

Атака дронов на Черноморский флот РФ в Севастополе

Атака на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте произошла ранним утром 29 октября. По данным Минобороны России, в ней были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов. Кроме прочего, в результате инцидента было повреждено боносетевое заграждение в бухте Южная.

Пострадавшие корабли Черноморского флота России были задействованы в обеспечении безопасности "зеленого коридора" для вывоза украинского зерна и удобрений, заявили в министерстве.

Зерновая сделка для вывоза сельхозпродукции из Украины

Представители ООН, России, Турции и Украины согласовали Черноморскую зерновую инициативу в Стамбуле 22 июля. Это соглашение было направлено на обеспечение безопасной транспортировки зерна и другой продовольственной продукции по Черному морю.

Сделка позволила возобновить экспорт из Украины зерна, других продуктов питания и удобрений, в том числе аммиака. Эти грузы отправлялись через морской гуманитарный коридор из трех украинских портов: Черноморска, Одессы и Южного.

По данным ООН , к 28 октября объем экспорта зерна в рамках данного соглашения составил около 9 млн тонн.

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