Срыв РФ "зерновой сделки" и другие события 248-го дня войны

На 248-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 29 октября, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Россия приостанавливает действие "зерновой сделки"

Россия на неопределенный срок приостанавливает реализацию Черноморской инициативы по вывозу украинской сельхозпродукции на фоне атаки по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе в аннексированном у Украины Крыму. В МИД РФ заявили, что соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия. "Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "Черноморской инициативе", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ООН заявили, что организация находится в контакте с российскими властями. "Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся критически важным гуманитарным усилием, несомненно, оказывающим положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире", - подчеркнул представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

В ЕС уверены, что "все стороны должны воздерживаться от любых односторонних действий, способных поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая является чрезвычайно важным гуманитарным средством и, несомненно, оказывает положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей по всему миру", заявила Набила Массрали, представитель по иностранным делам и политике безопасности в Еврокомиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из стран G20 в свете решения Москвы. "Как Россия может быть среди других в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в "двадцатке", - заявил глава украинского государства в вечернем видеообращении. По словам Зеленского, с сентября в "зерновом коридоре" скопилось уже 176 судов, не имеющих возможности пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель, указал украинский лидер.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании надуманного повода для срыва "зерновой сделки". "Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, который обеспечивает продовольственную безопасность миллионов людей", - написал Кулеба в Twitter. Он призвал все государства "требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам".

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает выход России из "зерновой сделки" шантажом, который был предсказуем. "Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный", - указал Ермак в Telegram-канале.

Мероприятия по исполнению Черноморской зерновой инициативы носят исключительно гуманитарный характер, заявили в министерстве инфраструктуры Украины. Украинская сторона не остановила исполнение "зерновой сделки" ни после атак на порт Одессы в июле и сентябре, ни после октябрьских атак на энергетическую инфраструктуру страны, обесточивших портовую инфраструктуру, подчеркнули в ведомстве.

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни выразил надежду, что Россия пересмотрит свое решение.

Военные действия

Порт Севастополя (фото из архива) Фото: Maxar Technologies/dpa/picture alliance

В 04.20 по местному времени (совпадает с мск) в аннексированном у Украины Севастополе произошла атака на корабли Черноморского флота и, по версии Минобороны РФ, гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования. В российском ведомстве добавили, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

"Незначительное повреждение", по версии министерства, получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. В ведомстве при этом утверждали, что корабли были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Россия запросила на 31 октября заседание Совбеза ООН в связи с атакой на корабли Черноморского флота, сообщили в постпредстве.

Вывоз из аннексированного Херсона останков князя Григория Потемкина - наряду с эвакуацией мирных жителей - может свидетельствовать о готовности России отступить из этого района, считает британская военная разведка. Вывоз останков "подчеркивает тот вес, который" президент РФ Владимир Путин "почти наверняка придает историческому оправданию вторжения", отмечают в Минобороны Великобритании. "Это символическое изъятие останков Потемкина и массовый вывоз жителей Херсона, вероятно, предвосхищают намерения России ускорить отступление из этого района", - отмечается в ежедневной сводке.

Российские войска на фоне сложностей на северо-востоке и юге Украины, вероятно, делают ложные заявления о продвижении в районе Бахмута Донецкой области, чтобы изобразить успехи по крайней мере в одном секторе, считают аналитики американского Института исследования войны (ISW). По мнению военных экспертов, освещение ситуации в таком ключе должно улучшить личное положение главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, чьи силы в значительной степени ответственны за минимальные успехи в этом районе. "Российские войска добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями", - подчеркнули в ISW.

Россия и Украина обменялись пленными

В рамках очередного обмена пленными с РФ в Украину возвращаются 52 человека - военные и медики. Об этом написал в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак . По его словам, среди освобожденных - 12 бойцов Нацгвардии Украины, включая "азовцев", 18 военнослужащих военно-морских сил, 8 сотрудников Госпогранслужбы, 9 - территориальной обороны, 3 военных ВС Украины и 2 мирных жителя. Кроме того, по словам Ермака, домой попадет ряд военных, взятых в плен в Чернобыльской зоне отчуждения.

В Минобороны РФ в свою очередь сообщили о возвращении 50 российских военнослужащих. Самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России военные будут доставлены в Москву.

Лондон обвинил Минобороны РФ во лжи "эпического масштаба"

В министерстве обороны Великобритании назвали "ложными утверждениями эпического масштаба" версию оборонного ведомства РФ о виновных в подрыве газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября. Заявление британского Минобороны распространено в Twitter.

В министерстве обороны РФ выступили с утверждением, что представители ВМС Великобритании якобы "принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море". Ранее Москва не давала конкретной информации о том, кто, по ее версии, несет ответственность за повреждение трубопроводов, являющихся крупнейшими маршрутами поставок российского газа в Европу. Подтверждений нынешней версии в Минобороны РФ не привели.

В российском оборонном ведомстве также заявили, что при подготовке атаки 29 октября на корабли Черноморского флота в Севастополе в аннексированном Крыму "обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялось под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов". По версии российского ведомства, в обоих случаях речь якобы шла об одном и том же британском подразделении.

В ЕС заморожены российские активы более чем на 17 млрд евро

В рамках исполнения санкций в отношении РФ в Евросоюзе с начала войны заморожены российские активы более чем на 17 млрд евро, сообщил в интервью изданиям медиагруппы Funke комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. "На данный момент заморожены активы 90 человек, более 17 миллиардов евро в 7 государствах-членах, в том числе 2,2 млрд евро - в Германии", - рассказал Рейндерс.

МВД объявило в федеральный розыск политика Максима Каца и журналиста Андрея Заякина

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск политика Максима Каца и сооснователя проекта "Диссернет", журналиста "Новой газеты" Андрея Заякина. Против Каца, по данным российских СМИ, ранее возбудили уголовное дело о "фейках" про российскую армию. На Заякина заведено дело "о финансировании экстремизма" за пожертвование Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Кроме того, в розыск объявлен экс-координатора штаба Навального в Вологде Евгений Доможиров.

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