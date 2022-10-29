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Корабли Черноморского флота РФ в Севастополе (фото из архива)
Корабли Черноморского флота РФ в Севастополе (фото из архива)Фото: Ulf Mauder/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Черноморский флот в Севастополе атаковали беспилотники

Александра Иванова
48 мин. назад

После серии взрывов водная переправа через Севастопольскую бухту была перекрыта. Сообщение между северной и южной частями города пока осуществляется только на автобусах.

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Севастопольская бухта и находящиеся в ней корабли Черноморского флота России в субботу, 29 октября, подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, атака началась в 4.30 утра и продолжалась несколько часов, в итоге все дроны, как он утверждает, были сбиты. Кроме того, российские военные уничтожили в акватории бухты надводный беспилотник, написал Развозжаев.

Он добавил, что в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа "от громкого звука" лопнуло оконное стекло, но никто не пострадал.

Между тем украинское агентство УНИАН со ссылкой на жителей Севастополя сообщает, что около 5.00 "было попадание в склад", и опубликовало видео очевидца, на котором, по данным агентства, запечатлен момент взрыва.

Перекрытие водной переправы в Севастопольской бухте

После атаки дронов на Севастопольскую бухту и серии взрывов там была перекрыта переправа, которая связывает северную и южную части города. Сейчас сообщение между ними осуществляется только на автобусах, катера и яхты не ходят.

19 октября в аннексированных Россией Крыму и городе Севастополе, а также в шести регионах РФ указом президента страны Владимира Путина было введено состояние "среднего уровня реагирования". Этот режим позволяет в числе прочего переселять жителей и ограничивать их свободу передвижения.

В Севастополе с 31 июля действует также режим высокого уровня террористической опасности, введенный после атаки беспилотников на штаб Черноморского флота. 28 октября он был продлен до 12 ноября.

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