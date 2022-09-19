Британская разведка: Россия перебазировала подлодки из Крыма

На 219-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 20 сентября (время московское).

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СБУ задержала жителя Николаева, который отправлял оккупационным войскам данные о городских инфраструктурных объектах, сообщило ведомство в Telegram. Полученные данные применялись для обстрелов, целью которых был "срыв отопительного сезона на юге Украины", указывает ведомство, а сам "российский агент" должен был получить за свои действия вознаграждение и гарантии безопасности от оккупационных войск.

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Назначенный оккупационными войсками "глава администрации" Херсонской области Владимир Сальдо заявил о решении провести "референдум" о вхождении региона в состав РФ. Точной даты проведения Сальдо не назвал, но он ссылается на инициативу "Общественного совета" области провести мероприятие "немедленно".

Одновременно с этим оккупационная "администрация" Запорожской области объявила о начале "съезда жителей Запорожской области", на котором будет обсуждаться проведение аналогичного "референдума".

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Россиян, находящихся в запасе, обяжут участвовать в военных сборах, а неявку на них приравняют к "самовольному оставлению места службы", которое в условиях "военного положения" будет наказываться лишением свободы до десяти лет, следует из поправок в законодательство, которые 20 сентября во втором чтении рассматривала Госдума.

Одновременно с этим, еще до принятия законопроекта, сенатор Клишас заявил, что Совет федерации РФ готов рассмотреть эти поправки уже 21 сентября.

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Госдума РФ намерена ввести в УК понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"

Нижняя палата российского парламента в понедельник внесла пакет поправок в законопроект о внесении изменений в УК РФ , принятый в первом чтении в июле. Во вторник ожидается второе и, возможно, третье чтение. Поправками вводится целый набор новых статей УК РФ: "Добровольная сдача в плен" (статья 352.1) и "Мародерство" (статья 356.1). За сдачу в плен, в частности, грозит срок лишения свободы от 3 до 10 лет, если нет признаков государственной измены. За мародерство - вплоть до 15 лет колонии. В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, в военное время" (статья 63.). На изменения обратил внимание в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков.

Президент Турции Эрдоган: "Захваченные земли будут возвращены Украине"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что окончание войны в Украине возможно только при возвращении ей территорий, захваченных Россией. "Если говорить о восстановлении мира в Украине, возвращение захваченных земель должно стать очень важной задачей. Это то, чего ожидают, то, что требуется… Захваченные земли будут возвращены Украине", - так Эрдоган ответил на вопрос в интервью американскому телеканалу PBS. В том же интервью турецкий президент отметил, что на саммите ШОС говорил об этом с российским коллегой, и, по его словам, "Путин хочет как можно быстрее закончить войну".

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"Мы твердо стоим на стороне Украины и будем продолжать поддерживать ее всем необходимым, чтобы положить конец войне и неизмеримым страданиям народа Украины", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед началом 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется во вторник в Нью-Йорке. По словам Бербок, ее участники, кроме прочих тем, обсудят необходимость расследования "ужасных преступлений, которые совершаются от имени России в Украине", а также ситуацию вокруг украинских АЭС, "которые Россия использует в качестве разменной монеты в войне, тем самым мирясь с катастрофой для миллионов людей каждый день".

Разведка Великобритании: Командование Черноморского флота передислоцировало подлодки из Крыма

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По информации британской военной разведки, командование Черноморского флота РФ "почти наверняка передислоцировало подводные лодки класса "Кило" из порта приписки Севастополь в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае". Речь идет о принятом в НАТО собирательном обозначении российских подводных лодок "Палтус" и "Варшавянка". "Это является крайне вероятным из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности, которое произошло в связи с усилением возможностей Украины совершать удары большой дальности. За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и основной аэродром морской авиации", - написало министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается далее, гарантия базирования российского Черноморского флота в Крыму, "по всей вероятности, была одной из причин, побудивших президента РФ Владимира Путина аннексировать этот полуостров в 2014 году", а сейчас безопасность его базы "напрямую подорвана продолжающейся агрессией России против Украины".

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По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , Путин хочет как можно быстрее закончить войну в Украине. "Он дал мне понять, что готов покончить с этим как можно скорее. Такое у меня сложилось впечатление, так как ситуация развивается довольно проблематично, - сказал турецкий президент в интервью американскому телеканалу PBS после окончания саммита ШОС в Самарканде. - Это конфликт, который привел к человеческим жертвам. Люди умирают, и в конце концов никто не выиграет". Эрдоган также сообщил, что Москва и Киев достигли соглашения об обмене 200 пленными.

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Украинские военные отбили атаки россиян в районе четырех населенных пунктов, говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ . "За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорськ, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка", - сообщает Генштаб. Также утверждается, что за прошедшие сутки боевая авиация Украины поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 позиции зенитных ракетных комплексов и склад боеприпасов.

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Фиктивные "референдумы" на оккупированных территориях Украины ничего не изменят с точки зрения международного права, заявил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк в микроблоге Twitter. "Русские пропагандисты влюблены в "референдумы" как панацею. Есть для них плохие новости. Существует глобальный консенсус и международное право. Однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Любые попытки перекрасить флаги – фикция, это ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров", - подчеркнул Подоляк.

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По сообщениям российского военного корреспондента Семена Пегова, ВСУ ведут активное наступление на город Красный Лиман в Донецкой области. Накануне советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что взятие города может открыть для частей ВСУ оперативный простор.

Финляндия может изменить законодательство для ужесточения визовых правил

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Финляндия может изменить национальное законодательство, чтобы ограничить въезд в страну россиянам. С соответствующим предложением выступил канцлер юстиции страны Туомас Пеюсти. На данный момент финские власти придерживаются мнения, что полное прекращение оформления туристических виз россиянам или тотальный запрет на въезд в страну для граждан РФ может противоречить законодательству Евросоюза.

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Западные страны вряд ли поставят Украине истребители ранее, чем через два-три года после того, как будет принято соответствующее политическое решение. Об этом заявил командующий военно-воздушных сил США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, сообщает издание Politico . Он уточнил, что такая оценка продиктована логистическими причинами и необходимостью сначала обучить пилотов. По мнению генерала, боевые действия на Украине, вероятно, продлятся годы, а не месяцы.

ЕС планирует создание миссии по военной помощи Украине

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Главы МИДов стран ЕС обсудили создание миссии по оказанию военной помощи Украине, сообщил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Неформальная встреча состоялась в Нью-Йорке. По словам дипломата, решение по миссии может быть принято на встрече министров иностранных дел ЕС в октябре. Он указал, что это решение должно быть согласовано с украинской стороной.

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В 2023 году сумма, которую Великобритания выделит на поддержку Украины в войне против России, составит как минимум 2,3 млрд фунтов стерлингов (в пересчете: 2,6 млрд евро). По данным газеты The Financial Times , новый премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс намерена объявить об этом в Нью-Йорке, где она примет участие в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение об ужесточении правил въезда в Польшу граждан РФ. "Только обширные, жесткие санкции могут оказать решающее влияние на путинский режим", - подчеркнул он в Twitter. По словам Каминьского, ужесточение правил въезда россиян - результат договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией.

В Херсонскую область перестала поступать энергия с ЗАЭС

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Российский военный на территории ЗАЭС Фото: AP/dpa/picture alliance

Из-за повреждения линии электропередачи в Херсонскую область перестала поступать электроэнергия с Запорожской АЭС и Запорожской ТЭЦ, сообщают в Telegram пророссийские "власти" региона . Отмечается, что сейчас Херсонская область отключена от энергосетей Украины.

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Делегация правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) намеревается посетить Восточную Украину. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на фракцию АдГ в ландтаге федеральной земли Саксония-Анхальт. Указывается, что цель поездки политиков в Украину - "получить собственное представление о гуманитарной ситуации" там.

Между тем отозванный из Берлина на родину посол Украины Андрей Мельник сообщил в Twitter, что в числе депутатов, собирающихся посетить Восточную Украину, есть и представители ландтага земли Северный Рейн - Вестфалия. По его мнению, поездка представителей АдГ на территорию Украины, находящуюся под оккупацией России, станет выражением их "поддержки этой уничтожительной войны".

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Препятствия на пути к экспорту российских удобрений, на которые не распространяются санкционные меры, необходимо устранить. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью газете Die Zeit . "Если нам не удастся нормализовать рынок удобрений, в 2023году мы столкнемся с их нехваткой", - предупредил он.

Хроника событий 19 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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