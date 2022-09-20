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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью PBS
Реджеп Тайип Эрдоган в интервью PBSФото: DHA
КонфликтыТурция

Эрдоган уверен в возвращении Киеву захваченных РФ территорий

Ольга Лебедева
21 мин. назад

Президент Турции уверен, что нельзя позволять РФ закрепить за собой контролируемые ее войсками территории Украины в обмен на прекращение войны. Эрдоган также заявил, что с 2014 года призывает Путина вернуть Украине Крым.

https://www.dw.com/ru/erdogan-uveren-v-vozvrasenii-ukraine-zahvacennyh-rossiej-territorij/a-63179263

Захваченные Россией территории будут возвращены Украине, уверен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В интервью американскому телеканалу PBS, опубликованному вечером в понедельник, 19 сентября, он опроверг возможность закрепления за РФ части контролируемых ей регионов в качестве основы мирного договора с Украиной.

"Нет, и вне всяких сомнений нет… Если в Украине будет устанавливаться мир, будет очень важным возвращение захваченных земель. Это то, что ожидается, это то, чего хотят… Захваченные земли будут возвращены Украине", - заявил Эрдоган, отвечая на вопрос о том, следует ли пойти на уступки Москве.

Одновременно турецкий президент сообщил, что с 2014 года ведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, призывая его "вернуть Крым законным владельцам". "Люди, которые там живут, - это одновременно и наши потомки", - подчеркнул он и добавил, что для Анкары важно оказание поддержки крымским татарам.

Эрдоган: Путин стремится скорее закончить войну

В интервью, которое Эрдоган дал после встречи с Путиным на саммите ШОС в Самарканде, он также сообщил, что российский президент стремится по возможности быстро закончить войну против Украины. "У нас состоялись обширные дискуссии с Путиным в Узбекистане. И он дал мне понять, что готов покончить с этим как можно скорее. Такое у меня сложилось впечатление, потому что ситуация развивается довольно проблематично", - указал Эрдоган.

По его словам, в Кремле хотели бы "завершить эту битву миром". "Это конфликт, который привел к человеческим жертвам. Люди умирают, и в конце концов никто не выиграет", - добавил он. Одновременно Эрдоган сообщил, что Москва и Киев достигли соглашения об обмене 200 пленными.

Саммит ШОС прошел в Узбекистане 15-16 сентября, он был первой очной встречей организации с 2019 года. На саммите Эрдоган заявил о желании Турции стать полноправным членом ШОС. "Благодаря этому шагу наши отношения с этими странами ШОС будут переведены на совершенно иной уровень", - уверен он. Турецкий президент также назвал плодотворными переговоры с Путиным в Самарканде и заявил, что рассчитывает на "хорошие результаты" в реализации достигнутых договоренностей.

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Turkey President Erdoğan on Russia’s invasion of Ukraine and the future of NATO
www.pbs.org
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью PBS

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