Друг ли Путину Си Цзиньпин? Немецкая пресса - о саммите ШОС

Действительно ли глава КНР считает российского президента "старым другом" и может ли Путин рассчитывать на "спасательный круг" от Пекина? DW - с обзором немецкой прессы.

Двухдневный саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывшийся в Самарканде 15 сентября, стал первой очной встречей политиков с 2019 года. В рамках мероприятия был подписан меморандум о вступлении в ШОС Ирана. Шанхайская организация также поддержала процедуру приема в постоянные члены Беларуси.

Одним из самых обсуждаемых событий саммита стала встреча главы КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. Их переговоры оказались и в центре внимания немецких СМИ. "Фотографии с саммита - как раз такие, как хотел Путин", - обратила внимание газета Rheinische Post. "Сотрудничество и тут, и там. Китайский лидер Си Цзиньпин, пользуясь случаем, называет Путина "старым другом". Встреча восточной организации сотрудничества призвана в том числе натолкнуть европейцев на мысль, что их представление об изолированной России может быть обманчивым", - пишет издание.

"Си Цзиньпин пробует себя в искусстве привязать Путина"

Газета Süddeutsche Zeitung указывает, что "главных героев" саммита - президентов Китая и России - связывает сложное переплетение интересов и антипатий: "Си Цзиньпин и Владимир Путин разделяют потребность показать миру и аудитории своих стран собственную значимость в кругу других государственных деятелей. "Мы не изолированы" - самый важный и почти единственный месседж".

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде, 15 сентября Фото: SPUTNIK via REUTERS

Как отмечает издание, "Си Цзиньпин пробует себя в искусстве привязать Путина, не оказавшись связанным им самим". "Путину же этого вполне достаточно для противопоставления его изоляции Западом в вечерних новостях. Но он не получит от китайского лидера желаемого спасательного круга - военной помощи в наступлении или хотя бы идеологической преданности", - прогнозирует Süddeutsche Zeitung.

"КНР ходит по лезвию ножа"

Встреча Путина со своим китайским коллегой Си Цзиньпином подтверждает, что бывшие соперники стали стратегическими партнерами - к такому выводу приходит газета Neue Osnabrücker Zeitung. Но Путину не следует поддаваться иллюзии, что он может стать определяющей силой в вынужденном единении с Китаем, полагает издание: "В экономическом плане его страна далека от того, чтобы конкурировать с Поднебесной. В среднесрочной перспективе России придется довольствоваться ролью младшего партнера, своеобразной "сырьевой колонии" Китая".

В то же время деловой ежедневник Handelsblatt считает, что "КНР ходит по лезвию ножа". "Си Цзиньпин поймет, что панибратство с Путиным и поддержка его войны наносят неизгладимый ущерб отношениям с Европой и США. Это риск, который нельзя недооценивать, поскольку западные рынки продолжают играть очень важную роль для Китая. Тем более, что сейчас вторая по величине экономика мира переживает торможение", - поясняет автор комментария Дана Хайде (Dana Heide).

"Союзы по расчету"

Издание Die Welt, напротив, предполагает, что Пекин, несмотря на то, что он показывает себя союзником России в войне против Украины, на самом деле держит дистанцию, "отказывая Москве в поставках оружия и извлекая выгоду в первую очередь из низких цен на нефть и газ, по которым России приходится предлагать их покупателям в Азии после прекращения поставок в Европу".

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, 16 сентября Фото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

По мнению Клауса Гайгера (Klaus Geiger) руководителя отдела внешней политики газеты Die Welt, "клуб автократических государств" заключает союзы, руководствуясь только своим неприятием западных идей. "Они создают союзы по расчету, которые существуют только до тех пор, пока совпадают интересы. Запад же, несмотря на все внутренние различия, имеет объединяющую идею, более прочную, чем краткосрочные браки по расчету. Право и свобода - лучшая основа безопасности и процветания", - рассуждает журналист. "Свободные страны сильнее, чем они думают, а автократическая часть мира слабее, чем мы предполагаем", - считает автор комментария.

Газета Rheinische Post, оценивая саммит в целом и подписание меморандума о вступлении в ШОС Ирана, пишет, что "вместо разобщения демонстрируется расширение". "Работа над опасными альтернативами демократии и верховенству права продолжается", - констатирует издание.

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