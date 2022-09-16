ШОС начала процедуру приема Беларуси в постоянные члены

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) решила начать процедуру по предоставлению Беларуси статуса полноправного члена. Об этом сообщил на саммите ШОС в Самарканде в пятницу, 16 сентября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В свою очередь правитель РБ Александр Лукашенко сообщил, что Минск получил "единогласную поддержку" в вопросе о присоединении к ШОС.

Официальную заявку на вступление в эту организацию Беларусь подала в июле 2022 года. С 2010 года она имела статус партнера ШОС, а в 2015 году получила статус наблюдателя.

Кроме того, 15 сентября был подписан меморандум о вступлении в ШОС Ирана и принято решение предоставить статус партнеров по диалогу пяти государствам - Бахрейну, Мальдивской Республике, Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам и Мьянме.

Конфликт между членами ШОС Кыргызстаном и Таджикистаном

Двухдневный саммит глав государств-членов ШОС, открывшийся в Самарканде 15 сентября, стал первой очной встречей организации с 2019 года.

Две страны-члена ШОС - Таджикистан и Кыргызстан - периодически конфликтуют из-за неурегулированных приграничных споров. Последний такой конфликт обострился 14 сентября, когда военнослужащие погранвойск обоих государств вступили в перестрелку. С тех пор на границе Кыргызстана и Таджикистана шли интенсивные бои.

Во второй половине дня 16 сентября СМИ сообщили, что Кыргызстан и Таджикистан достигли договоренности о прекращении огня.

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