Бишкек и Душанбе договорились отвести войска от границы

По итогам первого раунда переговоров делегации Кыргызстана и Таджикистана достигли договоренности об отводе войск и установлении пунктов совместного управления. Перестрелки на всех участках прекращены.

Кыргызстан и Таджикистан согласовали отвод войск в постоянные места дислокации. Договоренность достигнута в ходе первого раунда переговоров руководства Согдийской области Таджикистана и руководителей правоохранительных органов Кыргызстана, сообщает в среду, 14 сентября, "Интерфакс" со ссылкой на администрацию Баткенской области Кыргызстана.

По словам представителя администрации, стороны также договорились установить пункты совместного управления и назначить из числа руководителей правоохранительных органов двух стран ответственных на местах. "На данный момент перестрелка прекращена на всех участках, работа по урегулированию ситуации продолжается", - сообщили далее в областной администрации.

СМИ в Таджикистане: двое погибших военных

Делегации обеих стран встретились в местности Радар в Баткенской области Кыргызстана. В их состав вошли представители пограничных служб, руководители отделов силовых структур, правоохранительных органов и районных администраций двух республик.

По данным таджикских СМИ, в результате стрельбы в трех приграничных районах убиты двое таджикских военных, 11 человек ранены. Шесть пострадавших пограничников и пять местных жителей доставлены в больницу, написало издание "Азия-Плюс" со ссылкой на представителей джамоата Воруха и Центральной больнице города Исфары. Официальных данных о потерях пока не поступало.

Перестрелка на границе Таджикистана и Кыргызстана

Ранее в тот же день на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном произошла перестрелка. Кыргызстанская погранслужба обвинила таджикских военных в том, что те заняли позиции на неописанном участке совместной границы. В свою очередь таджикская сторона заявила, что ее солдаты подверглись обстрелу безосновательно. По данным Душанбе, таджикские военные открыли ответный огонь. Между тем Погранслужба Кыргызстана сообщила, что обстановка на границе остается напряженной, таджики периодически открывают огонь.

И Кыргызстан, и Таджикистан поддерживают союзнические отношения с Россией. В последние годы на границе между этими странами неоднократно происходили конфликты. Нынешняя перестрелка, однако, приобретает особое значение на фоне вновь вспыхнувшего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, отмечает агентство Reuters.

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