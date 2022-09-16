Кыргызстан обвинил Таджикистан в попытке захвата территории

На границе Кыргызстана и Таджикистана идут интенсивные бои. Кыргызстан сообщает о ракетном обстреле аэропорта "Баткен" и окрестностей города.

Таджикистан стягивает к границе с Кыргызстаном тяжелую боевую технику и "применяет весь имеющийся арсенал" для обстрела территории этого государства, пытаясь захватить ее часть. Такое заявление Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана обнародовало в пятницу, 16 сентября, кыргызстанское онлайн-издание vesti.kg .

Ранее кыргызстанское онлайн-издание economist.kg сообщило, что Таджикистан подверг ракетному обстрелу аэропорт в Баткене и разрушил "объекты гражданской инфраструктуры" в этом городе.

Эвакуация приграничных сел Кыргызстана

Как пишет онлайн-издание 24.kg со ссылкой на администрацию Баткенской области Кыргызстана, столкновения продолжаются "по всему периметру" границы - в селах Кызыл-Бел, Кок-Таш, Тамдык, Достук, на участке Торт-Кочо. Отмечается, что уже началась эвакуация населения приграничных сел.

Утром 16 сентября погранслужба Кыргызстана заявила, что таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия, а также произвела минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда.

Между тем Таджикистан обвинил кыргызстанские силы в обстреле ряда таджикистанских приграничных населенных пунктов из "тяжелого оружия".

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана

Граница между Кыргызстаном и Таджикистаном не на всех участках демаркирована, а потому периодически становится зоной конфликтов.

В последний раз ситуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном обострилася 14 сентября, когда на трех ее участках пограничники устроили перестрелки. В результате с таджикской стороны два человека погибли (оба - военнослужащие) и еще 11 были ранены, с киргизской - ранены не менее пяти человек, включая ребенка. К настоящему моменту в результате конфликта погибли как минимум три человека, более 30 получили ранения.

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