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На границе России и ФинляндииФото: DW
ПолитикаФинляндия

В Финляндии предлагают законами ограничить въезд россиян

Александра Иванова
35 мин. назад

С предложением изучить национальное законодательство на предмет возможности введения ограничений для путешественников из определенных стран выступил канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти.

https://www.dw.com/ru/v-finlandii-predlagaut-zakonodatelno-ogranicit-vezd-rossian/a-63176834

В Финляндии ограничение на въезд в страну россиян может быть введено на уровне национального законодательства. С соответствующим предложением выступил канцлер юстиции Туомас Пеюсти, сообщает в понедельник, 19 сентября, финское информагентство STT. "Финляндии следует изучить и рассмотреть национальное санкционное законодательство, на основании которого въезд в страну также может быть ограничен", - сказал он.

Между тем МИД Финляндии придерживается мнения, что полное прекращение оформления туристических виз россиянам или тотальный запрет на въезд в страну для граждан РФ противоречил бы законодательству Евросоюза. Между тем Пеюсти полагает, что введение общих ограничений для пребывающих из определенной страны возможны в исключительных случаях.

Изменить национальное законодательство в этой сфере, в частности, было бы можно при внесении соответствующего предложения правительством. При этом решение на уровне ЕС было бы наиболее эффективным и простым для реализации в Финляндии, считает Пеюсти.

На фоне войны России против Украины целый ряд западных стран ввел ограничения на въезд российских граждан. Так, Эстония, Литва,  Латвия и Польша с 19 сентября ввели запрет на въезд российских туристов, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные другими  государствами.

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