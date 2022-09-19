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Пограничный переход в НарвеФото: picture alliance/Arco Images GmbH/ F. Scholz
КонфликтыЕвропа

Четыре страны ЕС закрыли въезд российским туристам

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезжать на свою территорию россиянам с туристическими и бизнес-визами, а также визами для участия в культурных и спортивных мероприятиях.

https://www.dw.com/ru/cetyre-strany-es-zakryli-vezd-rossijskim-turistam/a-63166815

Четыре страны Европейского Союза - Эстония, Латвия, Литва и Польша - ограничили въезд россиян на свою территорию. С понедельника, 19 сентября, они не впускают граждан России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими, выданными третьими государствами.

Ограничения распространяются только на туристов, бизнесменов, а также участников культурных и спортивных мероприятий. Россияне по-прежнему смогут пересекать границу, чтобы навестить живущих в Шенгенской зоне близких родственников или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей.

Кроме того, исключение будет действовать для дипломатов, граждан России, которым выдана краткосрочная виза и которые зарегистрированы для работы, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. Въезд также по-прежнему разрешен для людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

В Таллинне призвали другие страны ЕС присоединиться к запрету

Балтийские государства и Польша ранее значительно ограничили выдачу россиянам виз и видов на жительство в связи с развязанной РФ полномасштабной войной против Украины. Однако до сих пор имелась возможность путешествовать через эти страны на территорию остального ЕС. Их, а также Финляндию россияне использовали чаще всего для въезда в Евросоюз через сухопутную границу.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала присоединиться к данному запрету другие страны ЕС. "Нам необходимо использовать все инструменты, чтобы заставить Россию покончить с войной", - подчеркнула она. Каллас заявила, что лишь 30 процентов россиян имеют загранпаспорта, они принадлежат к российской элите и имеют возможность влиять на решения Кремля.

Европейский Союз отменил действия соглашения с Россией об упрощенном порядке выдачи виз, но отказался запретить въезд российским туристам на общеевропейском уровне.

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