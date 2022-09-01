Долгое прощание россиян с Европой

Страны ЕС "отматывают" визовые отношения с Россией к 2007 году, но проблему не решают. Одним нужны туристы, другие не хотят оставлять российскую оппозицию один на один с Путиным, считает Иван Преображенский.

Фото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance

Министры иностранных дел стран-членов ЕС на неформальной встрече в Праге решили разорвать соглашение с Россией об облегчении визового режима, готовиться к новым визовым санкциям и разрешить отдельным странам принимать собственные ограничения, как это уже сделала, например, Чехия и страны Балтии. Ну а Еврокомиссия, которая изначально была против полного запрета на выдачу россиянам краткосрочных виз, должна теперь разобраться и предложить единый для всего ЕС вариант: что делать с сотнями тысяч ранее выданных разрешений на въезд. Кроме того, главы МИД договорились не признавать документы, выдаваемые Россией на оккупированных территориях Украины.

"Разбудить россиян", не давая виз

Предложение вовсе прекратить выдавать россиянам краткосрочные - прежде всего, туристические - визы внесла председательствующая сейчас в ЕС Чехия. Такой ее позиция была с первых дней февральской агрессии РФ против Украины, когда чешские власти прекратили выдачу россиянам каких-либо разрешений на въезд, кроме гуманитарных. Поскольку российский туризм в то время, когда российская армия бомбит Украину, выглядит аморально.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Кстати, публично в Европе эту инициативу начали обсуждать как раз после того, как к ней присоединился - возможно, под давлением общественного мнения - президент Украины Владимир Зеленский, противореча своим же высказываниям первых недель войны. В итоге, дальше всех в ЕС пошли страны Балтии, принявшие собственные визовые ограничения и изменившие правила получения россиянами вида на жительство. Они сообщили, что хотели бы также запретить въезд на свою территорию гражданам России с шенгенскими визами, выданными другими странами, поскольку это угрожает их нацбезопасности.

Сторонники тотального запрета исходят из того, что он поможет "разбудить россиян". За модель берется полностью закрытое общество, вроде Советского Союза. И делается предположение, что когда люди потеряют возможность его покидать, это поможет развалу "системы Путина". Впрочем, есть еще и версия, что сторонники принятия жестких мер изначально предложили радикальное решение, чтобы заставить противников визового запрета в принципе о нем заговорить. Теперь, когда первое решение принято, страны, выступающие против краткосрочных поездок из России, получают шанс развивать свой успех постепенно, за счет дальнейшего изменения общеевропейских визовых норм и правил.

Виза как спасательный жилет

Позицию противников полного запрета на выдачу россиянам шенгенских виз перед встречей глав МИД стран-членов ЕС в Праге полнее всего представил, пожалуй, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). По его словам, ЕС не должен забывать, что краткосрочные визы - это, зачастую, единственный инструмент, доступный противникам Владимира Путина, чтобы быстро покинуть страну, если власти угрожают их жизни или здоровью. Без такой визы нереально даже попасть в ЕС, чтобы попросить о статусе беженца.

Шольцу (и поддержавшим его странам) логику выстроить было проще. Им не приходилось объяснять, как их оппонентам, почему вдруг россияне разрушат режим Путина, если большинство из них даже не заметят запрета на выдачу виз - они никогда не были в ЕС и у них нет даже загранпаспортов.

Если добавить к прагматикам некоторые страны Южной Европы, которые хотели бы и дальше принимать российских туристов, а также просто дружественные Кремлю государства, вроде Венгрии, то становится понятно, почему жесткий вариант стал непроходным. Возник риск отчетливого раскола внутри Евросоюза.

Компромисс в Праге - не последнее решение по визам

В итоге родился компромисс, позволяющий всем "сохранить лицо", а Евросоюзу - видимость единства. Это отказ от подписанного в 2007 году, в период наибольшего сближения ЕС и России, соглашения об упрощении визового режима. Так и санкции примут, и визы выдавать - по крайней мер, пока - не прекратят.

Технически это решение и правда мало что меняет. Краткосрочные визы россиянам продолжат выдавать, хоть и на 45 евро дороже, а также дольше. Но не все, кажется, заметили, что страны Балтии, Финляндия и Чехия по итогам этого заседания получили право сохранить свои ограничения - их озабоченность своей безопасностью признана законной. Еще и Еврокомиссии дали поручение подумать, что делать с ранее выданными сотнями тысяч краткосрочных виз.

С формальной точки зрения, логичный ответ - аннуляция. Ну а дальше получение разрешения на въезд на новых основаниях. Возможно, конечно, найдется и другой путь. Но в любом случае, отмена соглашения об упрощении визового режима с Россией - явно временное, промежуточное решение. В будущем можно ждать и других, уточняющих, а, может, и ужесточающих. И россиянам, которые раздумывают над тем, не стоит ли им, по политическим соображениям покинуть страну, лучше иметь это в виду.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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