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Контрнаступление ВСУ - "Заповедник", выпуск 231, 18.09.22

2 ч. назад

В Кремле обсуждают провалы на фронте. Стихи об обвинениях Путина в госизмене. Блошиный рынок с оружием Северной Кореи и конфликтом между Арменией и Азербайджаном. ХАМАС встречается с Лавровым. Иран сдал экзамены в ШОС. Песня о президенте и его команде. Смотрите в 231-м выпуске "Заповедника"!

https://www.dw.com/ru/kontrnastuplenie-ukrainy-gosizmena-putina-oruzejnyj-metallolom-zapovednik-vypusk-231-180922/video-63165180

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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