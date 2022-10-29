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Утечка газа на месте "Северного потока - 2" (фото из архива)Фото: AFP
ПолитикаВеликобритания

Лондон обвинил Минобороны РФ во лжи "эпического масштаба"

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В министерстве обороны Великобритании считают, что Россия пытается "отвлечь внимание от катастрофических последствий незаконного вторжения в Украину".

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В министерстве обороны Великобритании назвали "ложными утверждениями эпического масштаба" версию оборонного ведомства РФ о виновных в подрыве газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" 26 сентября. Заявление британского Минобороны распространено в субботу, 29 октября, в Twitter.

"Чтобы отвлечь внимание от катастрофических последствий незаконного вторжения в Украину, министерство обороны России прибегает к распространению ложных утверждений эпического масштаба", - подчеркивается в комментарии британского ведомства. "Эта выдуманная история говорит больше о спорах в российском правительстве, чем о Западе", - уверены в Минобороны Соединенного Королевства.

В Москве выдвинули версию о причастности Лондона к подрыву газопроводов

В министерстве обороны РФ 29 октября выступили с утверждением, что представители ВМС Великобритании "принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября" по "подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".

Ранее Москва не давала конкретной информации о том, кто, по ее версии, несет ответственность за повреждение трубопроводов, являющихся крупнейшими маршрутами поставок российского газа в Европу. Конкретных подтверждений нынешней версии в Минобороны РФ не привели.

Там также утверждают, что при подготовке атаки 29 октября на корабли Черноморского флота в Севастополе в аннексированном Крыму "обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялось под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов". По версии российского ведомства, в обоих случаях речь идет об одном и том же британском подразделении.

Столтенберг: В случае крупной диверсии НАТО может применить статью 5 о коллективной обороне

Швеция и Дания ранее пришли к выводу, что четыре утечки на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" были вызваны преднамеренными взрывами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 11 октября в Брюсселе, что НАТО усилит защиту критической инфраструктуры стран альянса в ответ на предполагаемые диверсии на российских газопроводах в Балтийском море. По словам Столтенберга, корабли получают поддержку с воздуха и с помощью подводных устройств. Кроме того, страны альянса ужесточают меры безопасности вокруг инфраструктурных объектов и расширяют обмен информацией между спецслужбами, сказал Столтенберг.

"Любая атака на объекты критической инфраструктуры стран НАТО повлечет за собой сплоченный и решительный ответ", - заявил генсек Североатлантического альянса. Каким будет этот ответ, зависит от атаки. Столтенберг не исключил, что в случае крупной диверсии НАТО может применить статью 5 своего устава о коллективной обороне. К критической инфраструктуре, по его словам, относятся не только газопроводы, но и подводные кабели электросетей и интернета.

Федеральная прокуратура Германии начала расследование

Расследование 10 октября начала и Федеральная прокуратура Германии. К острову Борнхольм отправились два корабля ВМС ФРГ с водолазами, которые должны задокументировать повреждения труб. В Федеральной прокуратуре подчеркнули, что речь идет о серьезнейшей атаке на энергетическую инфраструктуру, ставящей под угрозу безопасность Германии.

Шведские военно-морские силы (ВМС) 26 октября заявили, что проводят новые инспекции в районе диверсии. "Мы посчитали необходимым дополнить инспекцию, которую мы проводили ранее", - сказал AFP Джимми Адамссон, представитель ВМС Швеции.

Атака на корабли Черноморского флота в аннексированном у Украины Севастополе

В субботу, 29 октября, в 04.20 по местному времени (совпадает с мск) в аннексированном у Украины Севастополе произошла атака на корабли Черноморского флота и, по версии Минобороны РФ, гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования. В российском ведомстве заявили, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

"Незначительное повреждение" получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная, утверждают в российском министерстве. Там также уверяют, что корабли были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

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