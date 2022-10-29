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Российская яхта в ИспанииФото: David Oller/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance
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В ЕС заморожены российские активы на 17 млрд евро

Даниил Сотников
44 мин. назад

За три месяца объем замороженных активов увеличился почти в полтора раза. На Германию приходится 2,2 млрд евро из них.

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В рамках исполнения санкций против РФ в Евросоюзе с начала войны заморожены российские активы более чем на 17 млрд евро, сообщил в интервью изданиям медиагруппы Funke комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в субботу, 29 октября.

"На данный момент заморожены активы 90 человек, более 17 миллиардов евро в 7 государствах-членах, в том числе 2,2 миллиарда евро в Германии", - рассказал Рейндерс.

В июле еврокомиссар сообщал, что члены ЕС заморозили яхты, недвижимость, счета и другие российские активы на сумму около 13,8 млрд евро. Тогда Рейндерс не назвал страны, в которых они находились, лишь обратив внимание на то, что большая часть из них - свыше 12 млрд евро - приходится всего на пять государств-членов. Теперь число стран выросло до семи, а объем замороженных активов - почти в полтора раза.

Замороженные активы могут использовать для восстановления Украины

Всего с начала российского вторжения в Украину Евросоюз ввел восемь пакетов санкций против РФ, и теперь "изучает, что еще можно сделать", заявил Рейндерс.

Украинские политики неоднократно требовали, чтобы замороженные активы были использованы для восстановления страны после войны. Рейндерс допустил такое развитие событий. "Если ЕС конфискует криминальные деньги, то можно направить их в компенсационный фонд для Украины. Однако этой суммы недостаточно для финансирования реконструкции", - пояснил он, напомнив, что в рамках западных санкций были заморожены 300 миллиардов евро из валютных резервов российского Центробанка.

"На мой взгляд, эти 300 миллиардов евро как минимум можно сохранить в качестве гарантии до тех пор, пока Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины", - сказал Рейндерс.

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