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Красная площадь в МосквеФото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Евросоюз введет против России экстратерриториальные санкции

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Новый пакет санкций позволит ЕС вносить в черный список лиц, помогающих обходить санкции Евросоюза. Введение экстратерриториального аспекта знаменует собой крупный сдвиг в санкционной политике ЕС, отмечает Bloomberg.

https://www.dw.com/ru/evrosouz-nameren-vvesti-protiv-rossii-ekstraterritorialnye-sankcii/a-63388435

Евросоюз разработал новый санкционный пакет, наделяющий его широкими полномочиями для преследования лиц внутри и за пределами ЕС, которые помогают обходить европейские санкции против России. Этот пакет, принятый на минувшей неделе, позволяет вносить в черные списки "физических и юридических лиц, организации и компании", сообщило 9 октября агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает агентство, введение в санкционный механизм экстратерриториального аспекта, позволяющего наказывать как отдельных лиц, так и целые компании даже за пределами юрисдикции ЕС, знаменует собой крупный сдвиг в политике Евросоюза. Штрафные меры впредь могут быть, к примеру, применены к лицам, которые импортируют запрещенные российские товары в ЕС через третью страну, скрывая их настоящую страну происхождения, или к тем, что экспортирует запрещенные товары в Россию

Новый санкционный механизм потенциально позволит вводить штрафные меры и против граждан стран ЕС, которые помогают другим обходить введенные ограничения, сообщили агентству Bloomberg информированные источники.

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