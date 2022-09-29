Санкции против РФ: на что направлены ограничительные меры ЕС

Евросоюз расширяет санкции в отношении России. С 2014 года Брюссель уже принял семь пакетов рестрикций - на подходе восьмой. Каких сфер и лиц касаются введенные ограничения - у DW.

Европейский Союз объявил о подготовке новых санкций против России - это будет уже восьмой их пакет. В Брюсселе заявляют, что курс правильный и что ограничительные меры уже работают. И ссылаются при этом на динамику экономических показателей РФ - например, на падение ВВП, сокращение импорта и резко взлетевший весной уровень инфляции.

Впервые Евросоюз ввел санкционные меры в отношении России в марте 2014 года. Они стали ответом на аннексию Крыма, а также на преднамеренную дестабилизацию ситуации на Украине. Затем, почти восемь лет спустя, 23 февраля 2022 года Брюссель расширил ограничения в ответ на признание Москвой "ЛНР" и "ДНР" и отправку туда российских военных.

Путин, Лавров, Шойгу - кто еще под санкциями

Очень скоро, сразу после полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, Евросоюз еще раз существенно расширил санкции, добавил в соответствующий список сотни физических и юридических лиц. Запрет на въезд в ЕС, замораживание активов и запрет на предоставление средств действуют в общей сложности в отношении 1206 человек и более 108 организаций, ответственных, как подчеркивают в Брюсселе, за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Путин и Шойгу также в санкционном списке ЕС Фото: Evgeniy Paulin/AP/picture alliance

После вступления в силу восьмого пакета в этом списке будет уже 1300 человек. Среди лиц, находящихся под санкциями ЕС, - президент РФ Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, депутаты Госдумы РФ, члены Совбеза РФ, военнослужащие и высокопоставленные чиновники, главы регионов, например мэр Москвы Сергей Собянин; бизнесмены и олигархи, в том числе гражданин Португалии Роман Абрамович; лица, ответственные за преступления, совершенные в Буче и Мариуполе, прокремлевские и антиукраинские пропагандисты; лица, причастные к вербовке сирийских наемников для войны в Украине, в том числе граждане Сирии.

Новые фигуранты санкционного списка ЕС

Подсчет бюллетеней на "референдуме" в Донецке, 27 сентября 2022 года Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Новую версию санкционного списка пополнили лица, причастные к российской оккупации и незаконной аннексии части территорий Украины и ставленники российских властей в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях; российские граждане, организовавшие псевдореферендумы в указанных регионах Украины; высокопоставленные чиновники Минобороны РФ, которые обеспечивают российскую армию в Украине техникой, вооружениями, в том числе ракетами и истребителями, и участвуют в мобилизации еще 300 тысяч солдат, а также лица, распространяющие дезинформацию о войне и переводящие денежные средства на территории, оккупированные Россией.

Среди других нововведений восьмого пакета - запрет гражданам стран ЕС занимать руководящие посты в российских госкомпаниях, а также новый черный список нарушителей санкций.

Крупнейший пакет санкций за всю историю ЕС

С начала вторжения РФ в Украину Брюссель принял беспрецедентные меры, направленные на ограничение способности России вести войну и агрессивную политику, ослабление ее экономической базы и лишение важнейших технологий и рынков. Последний на данный момент - седьмой - пакет санкций был введен 21 июля. В оборонной сфере действует запрет на торговлю оружием с Россией, запрет на экспорт товаров двойного назначения, а также передовых технологий, которые могут способствовать укреплению обороноспособности РФ.

Транспортные санкции включают закрытие воздушного пространства ЕС для всех принадлежащих РФ и зарегистрированных в ней самолетов, закрытие портов и шлюзов ЕС для российских судов, запрет на въезд в ЕС российским операторам автотранспорта и запрет на экспорт в Россию товаров и технологий для авиации, судоходства и космонавтики.

В восьмом пакета санкций ЕС введет ограничение цены на российскую нефть Фото: Dmitry Lovetsky/AP Photo/picture alliance

В энергетике действует запрет на импорт из РФ угля, морской сырой нефти и на предоставление услуг по транспортировке нефти, запрет на экспорт товаров и технологий для российской нефтяной промышленности и на новые инвестиции в энергетический сектор страны. После одобрения восьмого пакета санкций будет введено ограничение цены на российскую нефть. Запрещается импорт из России сырья - железа, стали, золота, цемента, древесины, спирта, а также спиртных напитков и морепродуктов.

28 сентября Еврокомиссия предложила ввести новые масштабные запреты на ввоз российских товаров в Евросоюз, чтобы Москва недополучила еще 7 млрд евро доходов. В то же время действует запрет на экспорт из ЕС в Россию товаров, способствующих наращиванию промышленного потенциала РФ, полупроводников, оборудования двойного назначения, квантовых компьютеров, химикатов, а также предметов роскоши. Помимо этого, предлагается расширить список товаров и услуг, запрещенных к такому экспорту. Среди них - авиазапчасти и электронные компоненты.

Предотвращение финансирования войны

Наибольшее число мер, принятых ЕС, затрагивает финансовый сектор, чтобы отрезать России доступ к рынку капитала и лишить ее возможности финансировать войну в Украине. В силе запрет на финансирование правительства РФ и Центробанка страны и на все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также на предоставление банкнот евро и продажу ценных бумаг.

Целый ряд российских банков отключен от системы SWIFT, действуют запреты на предоставление дорогостоящих крипто- и трастовых услуг, на прием депозитов. В Евросоюзе запрещено получать госфинансирование и финансовую помощь для торговли и инвестиций в РФ, а также на инвестиции в проекты, финансируемые Российским фондом прямых инвестиций. Россия полностью исключена из госконтрактов стран ЕС, а Европейский инвестиционный банк приостановил все новые финансовые операции в стране.

Ограничения на вещание

Брюссель приостановил вещательную деятельность в ЕС пяти российских госСМИ: Sputnik, RT, "Россия РТР" / РТР-Планета, Россия 24, ТВ Центр Интернэшнл. Это было объяснено тем, что указанные СМИ использовались российским правительством как "инструменты для манипулирования информацией и распространения дезинформации о вторжении в Украину, включая пропаганду, направленную на дестабилизацию соседних с Россией стран, Евросоюза и входящих в него государств".

Дипломатические отношения

В 2014 году очередной саммит ЕС-Россия был отменен, а страны Евросоюза решили не проводить регулярные двусторонние встречи на высшем уровне с РФ. Переговоры стран ЕС с Москвой по визовым вопросам были приостановлены.

Участники саммита G7 в немецком Эльмау, 26 июня 2022 года Фото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Вместо саммита G8 в Сочи 4-5 июня 2014 года прошла встреча G7 в Брюсселе - без России. С тех пор "большая семерка" проводится только в таком формате. Страны-члены ЕС поддержали приостановку переговоров о вступлении России в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международное энергетическое агентство (МЭА).

В феврале 2022 года ЕС решил, что российские дипломаты, официальные лица и бизнесмены больше не могут пользоваться упрощенным визовым режимом, а в сентябре отмена упрощенного визового режима с ЕС коснулась и всех граждан России.

Санкции в отношении аннексированного Крыма, "ДНР" и "ЛНР"

В 2014 году Евросоюз ввел ограничения на торговлю и инвестиции в отношении Крыма, а в 2022 году почти идентичные меры были введены и в отношении неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Принятые меры распространяются на граждан государств-членов Евросоюза и компании, базирующиеся в ЕС. Их сфера действия ограничена территориями Крыма и самопровозглашенными "республиками" Донбасса.

Когда вступит в силу восьмой пакет санкций, подобные санкции будут действовать и на других оккупированных Россией территориях Украины, а именно в Херсонской и Запорожской областях.

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