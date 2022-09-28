В ЕС готов 8-й пакет санкций: события 217-го дня войны

ЕС объявил о содержании нового пакета санкций за войну РФ против Украины. В Европе расследуют предполагаемую диверсию на СП и СП-2. "ДНР" и "ЛНР", а также оккупационные власти двух областей Украины обратились к Путину.

На 217-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 28 сентября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На юге и востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, за текущие сутки российские войска нанесли два ракетных и три авиационных удара, а также совершили более шести обстрелов из реактивных систем залпового огня. От ударов ВС РФ пострадали более восьми населенных пунктов, в частности, Северск, Белогоровка, Марьинка, Николаев, Высшетарасовка, Терновые Поды, Мирное и Новогригоровка, указывается в опубликованной в Facebook вечерней оперативной сводке. За сутки украинские силы отразили российские атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное, сообщается далее. Кроме того, украинская авиация поразила два опорных пункта противника, а ракетные войска и артиллерия - командный пункт, четыре района сосредоточения живой силы и техники противника и одну станцию-ретранслятор.

Бойцы 81-й бригады ВСУ совместно с Национальной гвардией Украины освободили поселок Новоселовка в Краматорском районе Донецкой области. На видео, опубликованном военнослужащими, видно, что над населенным пунктом поднят украинский флаг.

Между тем, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов на встрече с семьями пленных сообщил, что Киев ведет с Москвой переговоры по обмену пленных всех на всех. По его словам, переговоры проходят сложно. Он добавил, то последний обмен пленными Украины и РФ готовился более двух месяцев. При этом Буданов не пояснил, о каком именно числе пленных идет речь. Между тем по данным вице-премьера Украины Ирины Верещук, в настоящее время в российском плену удерживается 2,5 тысячи украинцев.

ЕС подготовил восьмой пакет санкций за войну против Украины

В Брюсселе обнародовали содержание нового, уже восьмого, пакета жестких санкций в отношении РФ, развязавшей войну против Украины. "Россия вывела свое вторжение в Украину на новый уровень. Фальшивые "референдумы", организованные на оккупированных Россией территориях, являются незаконной попыткой захвата земель и силового изменения международных границ. Мобилизация и угроза Путина применить ядерное оружие - это дальнейшие шаги на пути эскалации. Мы не приемлем ни бутафорских референдумов, ни какой-либо аннексии украинских территорий. И мы полны решимости заставить Кремль заплатить за эту эскалацию", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

ЕК предлагает ввести новые масштабные запреты на ввоз российских товаров. "Это не позволит российской продукции попасть на европейский рынок и лишит РФ дополнительных 7 млрд евро доходов", - уточнила ее глава. Помимо этого, предлагается расширить список товаров и услуг, запрещенных к экспорту из ЕС в Россию, включив в него, в частности, авиазапчасти и электронные компоненты, а также определенные химикаты. "Цель заключается в том, чтобы лишить военный комплекс Кремля ключевых технологий. Это ослабит российскую экономику и ее способность к модернизации", - подчеркнула фон дер Ляйен. Кроме того, гражданам стран ЕС запретят заседать в управленческих структурах российских госкомпаний, чтобы "Россия не извлекала выгоду из европейских знаний и опыта". В черный список войдут также 1300 физических лиц и организаций.

В Германии расследуют повреждение газопроводов СП и СП-2

Тем временем в Германии и других странах Европы расследуют инцидент, в результате которого были выведены из строя две ветки газопровода "Северный поток" и одна - "Северного потока - 2". По данным газеты Der Tagesspiegel, в Берлине считают, что пострадавшие от предполагаемой диверсии трубопроводы получили настолько серьезные повреждения, что уже никогда не будут пригодными для эксплуатации. Если их быстро не отремонтировать, в трубы попадет большое количество соленой воды, которая вызовет коррозию, отмечает издание со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. Как и Еврокомиссия, немецкие спецслужбы считают случившееся актом диверсии, пишет далее газета.

Национальная полиция Украины обвинила сотрудников Росгвардии в умышленном расстреле машин мирных жителей на участке дороги в районе города Гостомеле Киевской области. По ее данным, только 25 февраля российские оккупанты убили 11 и ранили 15 человек. Наименьшее количество попаданий пуль в одно транспортное средство - 38, наибольшее - 178. В одну из машин - ВАЗ 2106 - россияне стреляли не только из автоматов, но и из бронетранспортера. В подтверждение в Киеве обнародовали кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как российские военнослужащие, спрятавшись у дороги, стреляют по проезжающим машинам с разных сторон. При этом удалось установить личности трех командиров, которые "фактически приняли решение о расстреле гражданского населения, о захвате домов, которые находились рядом, захвате заложников".

В России продолжается мобилизация

В России продолжается мобилизация, объявленная ровно неделю назад президентом Владимиром Путиным. В числе прочих повестки из военкоматов получили известные спортсмены, в частности бывший игрок футбольной сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов, который в 2012 году стал доверенным лицом Путина. Его отец заявил РИА "Новости", что тот намерен "выяснять, правильная ли это повестка". По информации "Известий", повестку на войну вручили также бывшему полузащитнику московского "Динамо" и сборной России Сергею Гришину. Спортивный журналист Дмитрий Навоша сообщил, что повестки получили также члены биатлонной сборной РФ, многие из которых выступали в поддержку политики Кремля, и топовые фигуристы.

В Вашингтоне рекомендовали американским гражданам незамедлительно покинуть пределы России. Госдепартамент США напомнил о "частичной мобилизации" в РФ и отметил, что лица с двойным гражданством могут быть призваны в армию для войны с Украиной. Ведомство также предупредило, что возможностей выехать из России становится все меньше. "Из России в другие страны выполняется лишь весьма ограниченное количество рейсов, и билеты на них на ближайшие даты могут быть недоступны, но сухопутные границы все еще открыты для пересечения на автомобиле и автобусе. Если вы хотите покинуть Россию, то вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры", - заявил Госдеп, пояснив, что возможности посольства США помочь согражданам с выездом могут внезапно стать еще более ограниченными.

Главы "ДНР" и "ЛНР" и оккупационные власти двух областей Украины обратились к Путину после "референдумов"

Главы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник отправились в Москву, чтобы "завершить процедуру вхождения в состав России". Перед выездом Пасечник опубликовал в Telegram обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении "Луганской Народной Республики" в состав России "на правах субъекта Российской Федерации". Аналогичное письмо к Путину обнародовали также глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо и глава оккупационной "администрации" Запорожской области Евгений Балицкий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о проведении внепланового заседания по завершившимся 27 сентября "референдумам" в понедельник, 3 октября. По его словам, перед этим пройдет заседание Совета Госдумы. 28 сентября Володин провел совещание с главами думских фракций по итогам "референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях.

Запад осудил проведение "референдумов"

Проведение пророссийскими силами в Украине "незаконных "референдумов" и их фальсифицированные результаты" осудил ЕС и ряд западных стран. "Это еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне систематических нарушений прав человека, - написал он в Twitter. - Мы высоко оцениваем мужество украинцев, которые продолжают противостоять и сопротивляться российскому вторжению", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях в отношении России. "Канада не признаёт и никогда не признает результатов этих псевдореферендумов", - заявил он. Трюдо сообщил о намерении Канады ввести санкции против лиц, причастных к "кровопролитию в Украине" и "попытке подорвать государственный суверенитет".

В тот же день из одесских портов Черноморск и Южный вышли еще четыре судна со 115 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы, сообщило Министерство инфраструктуры Украины, уточнив, что почти через два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 235 судов с 5,4 млн тонн агропродукции.

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