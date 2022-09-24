Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову

Обыски на виллах и объектах в Германии, предположительно принадлежащих Алишеру Усманову, связаны со следствием, проводимым по подозрению российского олигарха в неуплате налогов и отмывании денег.

Обыски в Германии на виллах и объектах, очевидно имеющих отношение к Алишеру Усманову, очень напоминают историю Аль Капоне. Как известно, легендарного американского гангстера взяли "всего лишь" за неуплату налогов. Конечно, Усманов - не Аль Капоне. Но против крупного российского олигарха, как выяснилось, уже давно ведется скрытое - а теперь официальное - следствие по подозрению в совершении фискальных преступлений. Формальным же поводом для обысков, которые прошли 21 сентября, стал вообще пустяк.

Прокол бухгалтера финансовой империи олигарха?

Как рассказал корреспонденту DW глава Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch), обыск проводился в связи с подозрениями в нарушении санкционного режима, который запрещает расходовать и вообще использовать в экономических целях замороженные средства и объекты.

Аль Капоне, Чикаго, 1931 год Фото: picture-alliance/AP Photo

Алишер Усманов был внесен в персональный санкционный список ЕС под номером 673 через четыре дня после начала российской агрессии против Украины как лицо, "действия которого подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Деньги, которые Усманов не успел перевести со своих счетов в немецких банках в Швейцарию, были заморожены.

Распоряжаться ими он не имел права. Но очевидно произошел прокол. Кто-то в структурах олигарха явно недосмотрел: из этих средств оплатили услуги охранников виллы Усманова в живописном фешенебельном местечке Роттах-Эгерн на берегу озера Тегернзе в Баварии. На Усманова завели дело по подозрению в расходовании замороженных средств, а на четверых охранников и хозяина частной охранной фирмы - за возможное пособничество. Вот вам и основание для обыска.

Обыски проводили по всей Германии одновременно на 24 объектах, вероятно имеющих отношение к Алишеру Усманову. Российскому олигарху грозят весьма крупные неприятности, если немецкие следственные органы сумеют доказать, что на берегу Тегернзе он имел фактически одно из своих постоянных мест жительства и поэтому должен был платить в Германии налоги со своих доходов.

Усманов и его любовь к Альпам

В Баварию Усманова более десяти лет назад привели его больные глаза, которые он лечил у одного мюнхенского врача. Чтобы не летать туда-сюда, состоятельный пациент решил поблизости и поселиться. И, по собственному признанию, влюбился в баварский ландшафт и горы, которые напоминали ему родной Узбекистан.

Роттах-Эгерн на берегу Тегернзе Фото: Frank Hörmann/Sven Simon/picture alliance

"Очарование этого уникального местечка Роттах-Эгерн в том, что я чувствовал себя как дома в Узбекистане", - цитирует Усманова немецкое издание t-online. "Очарование" было, очевидно, настолько сильным, что кроме купленной через подставные фирмы в 2011 году виллы по адресу Фишерштрассе 12, по данным следствия, были приобретены по похожим схемам еще две в том же поселке. Причем, одна из них - исключительно для персонала - телохранителей, слуг, водителей.

Прокуратора и следователи уверены, что самое позднее с 2014 года присутствие Усманова в Роттах-Эгерне отвечало критериям нахождения по месту жительства, что предполагает и налогообложение по месту жительства. Осенью и зимой он месяцами жил на берегу Тегернзе, одно время, говорят инсайдеры, был даже прописан и здесь, и в Мюнхене.

Роковая любовь олигарха

Так что любовь олигарха к баварскому пейзажу может оказаться роковой. Потянув за эту ниточку, немецкие следователи, вероятно, смогут завести дела об уклонении от уплаты налогов. С каких доходов? Об этом прокуратура тоже уже позаботилась.

Зимняя идиллия в Роттах-Эгерне Фото: picture-alliance/dpa/M.Balk

Например, Алишер Усманов формально только арендовал, причем за копейки, ту виллу по адресу Фишерштрассе 12, у зарегистрированной на острове Мэн фирмы Tegernsee (IOM) Limited, которая ее и покупала за 7,2 миллиона евро.

Даже если следствию не удастся доказать, что за этой фирмой - через еще одну на Бермудах - стоит сам Усманов и его сестра, то ему придется заплатить налоги с разницы между той небольшой суммой, которую платил Усманов (фактически сам себе) и реальной рыночной ценой аренды в этих местах для подобных жилых объектов. Разница считается полученным от Tegernsee (IOM) Limited скрытым доходом, которым полагается поделиться с немецкой фининспекцией. За десять лет сумма набежит в несколько миллионов.

Яхта Dilbar…

Еще пример: Яхта Dilbar. 156 метров, две вертолетные площадки и ангар для вертолета, огромный бассейн. Спущена на воду в 2015 году на бременской верфи Lürssen. Оценочная стоимость судна - более полумиллиарда евро. Яхта находилась на ремонте в сухом доке верфи Blohm+Voss в Гамбурге, в апреле была арестована и была под конвоем таможенников отбуксирована в Бремен.

Яхта "Дилбар" (фото из архива) Фото: Imago/M. Segerer

Формально яхта принадлежит фирме Navis Marine Limited на Каймановых островах, которая в свою очередь - совладелица компании на Кипре, а та - в собственности Pomerol Capital SA в Швейцарии, находящейся в управлении предприятия под названием The Sister Trast. С декабря 2017 года им официально владеет сестра Усманова Гульбахор Исмаилова, также попавшая под персональные санкции ЕС.

В этом примере Усманова могут привлечь даже дважды за неуплату налогов. Один раз, если он не сможет убедительно доказать, что платил за фрахт "чужой" яхты подобающую цену. А второй раз - за неуплату налога на дарение, если в конечном счете выяснится, что заказанное им самим судно, доли в нем или в какой-нибудь фирме он безвозмездно передал сестре.

… и частный самолет Airbus A340

Обвинение в уклонении от уплаты налогов на скрытые доходы и на дарение грозит Усманову не только из-за яхты Dilbar, но и из-за личного самолета Airbus A340, на котором он успел улететь из Мюнхена за пару часов до официального введения против него персональных санкций ЕС.

Airbus A340 Фото: Imago/Udo Kröner

С некоторых пор лайнер также находится в собственности его сестры. Если Усманов самолет ей подарил, надо заплатить налог на дарение. Если брал в аренду, должен показать счет с оплатой по рыночному тарифу.

Еще дороже Усманову могут обойтись возможные махинации с его многомиллиардным холдингом USM Holding Ltd. По сведениям немецкой прокуратуры, до 2014 года олигарху принадлежала в нем доля, как минимум, в 58 процентов. Позднее не менее 10 процентов он, очевидно, передал новым совладельцам. Поскольку у следователей нет данных, что Усманов часть своей собственности продал, то и в этом случае речь может идти о неуплате налога на дарение.

По сведениям еженедельника Der Spiegel, следователи исходят из того, что за период с 2014 до 2022 года Усманов не уплатил налоги с доходов и на дарение на общую сумму в 555 миллионов евро.

Усманов и немецкая "прачечная"?

Но и это еще не все. На Алишера Усманова, судя по всему, собирают в Германии компромат и по подозрению в отмывании денег, и крупномасштабные обыски были началом нового расследования, указывает Süddeutsche Zeitung.

В свое время Алексей Навальный обвинил Усманова в нелегальном получении колоссальных доходов и уклонении от уплаты налогов в ходе приватизации металлургических предприятий с помощью хитроумной конструкции из офшорных фирм.

Если это так, если эти доходы "влились" в виллы на берегу Тегернзе, яхту Dilbar, то речь пойдет уже не об уклонении от уплаты налогов, а об отмывании денег. За восемь лет - с 2014 до 2022 года - в надзорные органы ФРГ поступило более 90 сигналов от немецких банков о подозрительных финансовых трансакциях, связанных с именем российского долларового миллиардера.

В настоящее время Усманов добивается в Европейском суде отмены введенных против него санкций. Виктору Януковичу это в свое время удалось. Но вернуться в баварскую идиллию на берегу Тегернзе, даже в случае если дело удастся выиграть в суде, Алишер Усманов уже вряд ли сможет.

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