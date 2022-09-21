В Германии прошли обыски на виллах Алишера Усманова

В ФРГ обысканы 24 объекта, связанных, как предполагается, с российским олигархом. Расследование ведется по подозрению в нарушении санкций. По данным СМИ, Усманова также подозревают в налоговых преступлениях.

ВГермании прошли крупномасштабные обыски в отношении находящегося в черном списке ЕС российского олигарха Алишера Усманова. В операции в среду, 21 сентября, участвовали около 250 сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) и прокуратуры Мюнхена. Подозреваемыми являются гражданин РФ и еще четыре человека, речь идет об первоначальном подозрении в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщили мюнхенские следователи на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос корреспондента DW, глава BKA Хольгер Мюнх (Holger Münch) заявил, что обыск проводился в связи с подозрениями в нарушении санкционного режима. По его словам, недвижимость Усманова использовалась для извлечения прибыли, что запрещено в рамках европейских санкций. Кроме того, была задержана яхта олигарха, чтобы зафиксировать доказательства и установить, кому она на самом деле принадлежит и кто является настоящим бенефициаром, отметил Мюнх. Он добавил, что все эти меры призваны способствовать аресту собственности лиц, против которых введены санкции.

Обысканы 24 объекта в четырех землях ФРГ

В свою очередь мюнхенские следователи заявили, что в общей сложности обыски прошли на 24 объектах в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге. По словам прокурора, за имуществом обвиняемого в Верхней Баварии следила охранная компания даже после того, как 28 февраля он был включен в санкционный список ЕС. Оплатив данные услуги, он нарушил запрет на распоряжение замороженными средствами, заявили на пресс-конференции.

Четверо других подозреваемых обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к нарушению закона, поскольку они предоставляли услуги по обеспечению безопасности или содействовали им и получали оплату. Дополнительную информацию прокуратура предоставлять отказалась.

По данным издания Der Spiegel, обыски прошли, в числе прочего, на вилле Усманова на озере Тегернзе, а российского олигарха также обвиняют в уклонении от уплаты налогов. В свою очередь баварская телерадиокомпания BR сообщает, что Усманов должен был платить налоги в Германии, поскольку с 2016 года регулярно и подолгу жил в своем доме в Роттахе-Эгерне. Однако он не предоставлял немецким властям налоговые декларации, поэтому сейчас ведется расследование по данному вопросу, указывается далее.

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