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Алишер Усманов
Публикации по теме
Тематическая страница DW "Алишер Усманов".
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Новости
07.02.2024
7 февраля 2024 г.
Европейский суд отказал Усманову в снятии с него санкций
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Контекст
Немецкому правосудию Алишер Усманов пока не по зубам
Немецкому правосудию Алишер Усманов пока не по зубам
Миллиардера из России Усманова в ФРГ подозревают в совершении ряда преступлений. О ходе расследований - эксклюзив DW.
Правосудие и закон
13.12.2023
13 декабря 2023 г.
Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова
Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова
В ФРГ полиция изъяла работу Марка Шагала с яхты Алишера Усманова. О погоне олигарха за картиной - карикатура DW.
Общество
08.11.2022
8 ноября 2022 г.
Плохие новости для россиян с недвижимостью в Европе
Плохие новости для россиян с недвижимостью в Европе
На рынке квартир падают цены. В четырех городах могут лопнуть "мыльные пузыри". Газовое отопление стало недостатком.
Экономика и бизнес
27.10.2022
27 октября 2022 г.
Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову
Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову
Немецкие следователи подозревают российского олигарха Алишера Усманова в неуплате налогов в Германии и отмывании денег.
Экономика и бизнес
24.09.2022
24 сентября 2022 г.
Навальный советует ЕС ввести санкции против окружения Путина
Навальный советует ЕС ввести санкции против окружения Путина
Также в выпуске: смогут ли в ФРГ обвинить Башара Асада в военных преступлениях и применении химического оружия?
27.11.2020
27 ноября 2020 г.
24:30 мин.
Навальный призвал ЕС ввести санкции против друзей Путина
Навальный призвал ЕС ввести санкции против друзей Путина
Об этом критик Кремля заявил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.
Политика
27.11.2020
27 ноября 2020 г.
03:43 мин.
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