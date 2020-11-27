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Алишер Усманов

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Тематическая страница DW "Алишер Усманов".

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Новости

7 февраля 2024 г.

Европейский суд отказал Усманову в снятии с него санкций

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Контекст

Российский олигарх Алишер Усманов (фото из архива)

Немецкому правосудию Алишер Усманов пока не по зубам

Немецкому правосудию Алишер Усманов пока не по зубам

Миллиардера из России Усманова в ФРГ подозревают в совершении ряда преступлений. О ходе расследований - эксклюзив DW.
Правосудие и закон13 декабря 2023 г.
Описание карикатуры: мужчина в деловом костюме с гаслтуком, напоминающий российского бизнесмена Алишера Усманова, находящегося под санкциями ЕС, летит в попытке поймать пару влюбленных из известной картины художника Марка Шагала.

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

В ФРГ полиция изъяла работу Марка Шагала с яхты Алишера Усманова. О погоне олигарха за картиной - карикатура DW.
Общество8 ноября 2022 г.
Вид на Мюнхен

Плохие новости для россиян с недвижимостью в Европе

Плохие новости для россиян с недвижимостью в Европе

На рынке квартир падают цены. В четырех городах могут лопнуть "мыльные пузыри". Газовое отопление стало недостатком.
Экономика и бизнес27 октября 2022 г.
Алишер Усманов

Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову

Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову

Немецкие следователи подозревают российского олигарха Алишера Усманова в неуплате налогов в Германии и отмывании денег.
Экономика и бизнес24 сентября 2022 г.
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Навальный советует ЕС ввести санкции против окружения Путина

Навальный советует ЕС ввести санкции против окружения Путина

Также в выпуске: смогут ли в ФРГ обвинить Башара Асада в военных преступлениях и применении химического оружия?
27 ноября 2020 г.24:30 мин.
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Навальный призвал ЕС ввести санкции против друзей Путина

Навальный призвал ЕС ввести санкции против друзей Путина

Об этом критик Кремля заявил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.
Политика27 ноября 2020 г.03:43 мин.
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