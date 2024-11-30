Украина возмущена решением избрать Усманова президентом FIE

"Федерация фехтования Украины (ФФУ) и все украинское фехтовальное сообщество возмущены решением конгресса Международной федерации фехтования (FIE) об избрании президентом FIE Алишера Усманова", - говорится в сообщении ФФУ в Facebook в субботу, 30 ноября.

В украинской федерации отмечают, что проведение выборов главы организации на родине подсанкционного российского олигарха в Узбекистане, а также "досрочное распространение руководством FIE письма в поддержку Усманова более 100 национальными федерациями" указало на "заранее написанный сценарий". "Федерация фехтования Украины давно поняла, что обращение к совести, человечности не производит никакого впечатления на иностранных спортивных чиновников", - говорится в сообщении.

В связи со случившимся ФФУ намерена перевести дальнейшее развитие событий в юридическую плоскость, отмечая, что именно такие действия ранее "обеспечили участие наших спортсменов в Олимпиаде (ОИ-2024 в Париже. - Ред.) и отсутствие россиян". ФФУ также анонсировала срочное заседание уже созванного президиума федерации, где после консультаций со спортсменами, тренерами и чиновниками "будут определены следующие шаги" в борьбе "за правду, справедливость и каждого украинского фехтовальщика".

Ольга Харлан: Я разочарована миром фехтования

Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы по фехтованию украинская спортсменка Ольга Харлан также прокомментировала возвращение олигарха Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования. "Решение конгресса FIE по выборам президента... Нет, я не удивлена. К сожалению. Да, я разочарована миром фехтования. Разочарована теми, кто решил поиграть в "эту игру". 120 федераций... это много. Так что разочарования тоже много. Больше нет слов", - написала она .

Олигарха Усманова вновь избрали главой FIE

Российский миллиардер Алишер Усманов был избран президентом Международной федерации фехтования ранее в тот же день. Выборы главы организации проходили в Ташкенте, Усманов получил 120 голосов, а его соперник - президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг - только 26. По данным госагентства ТАСС, в октябре, когда было заявлено о выдвижении Усманова на пост главы FIE, его кандидатуру поддержали представители 103 стран.

С 2001 по 2009 год Усманов был президентом Федерации фехтования России, с 2005 по 2009 год - главой Европейской федерации фехтования. С 2008 по 2022 год он руководил Международной федерацией фехтования.

Усманов находится под западными санкциями

После российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, подпал под санкции Евросоюза, США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и других стран. Решение было обосновано тем, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с российским президентом Путиным и "активно поддерживает дестабилизацию Украины".

В числе прочего с того же времени были приостановлены и президентских полномочия Усманова в FIE. Временно исполняющим обязанности президента федерации в течение последних двух лет был представитель Греции Эммануэль Кациадакис.

Олигарх оспаривал обвинения в свой адрес, настаивая, что в список его включили только из-за многомиллиардного состояния. В феврале 2024 года Европейский суд отклонил иск Усманова о его исключении из санкционного списка.