Саблистка Харлан: Спортсменам из РФ не место на Олимпиаде

Одна из самых знаменитых и титулованных спортсменок Украины призвала страны мира подключиться к действиям по отмене "позорного" решения МОК о допуске спортсменов из РФ и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024.

Украинская саблистка Ольга Харлан считает, что "российским спортсменам не место на Олимпийских играх и на других международных соревнованиях в любом статусе". Об этом она написала на своей странице в Facebook в воскресенье, 10 декабря, реагируя на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

"Более 370 украинских спортсменов убито на большой войне. 9 городов Украины полностью уничтожены российскими захватчиками, - приводит Олимпийская чемпионка данные статистики в "открытом доступе". - Более 3000 ракет выпустила Россия по мирным городам Украины, которые попали в школы, роддома, театры, садики, дома людей".

Ольгу Харлан возмущает, что МОК, имеющий доступ к этим данным, а также уже отстранивший в октябре Олимпийский комитет России из своего состава, допускает "причастных к войне российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийские игры". Украинская саблистка считает, что "люди, которые получают ордена от генералов-убийц" не имеют право находиться рядом с мировой элитой спорта и намерена сделать все возможное для того, "чтобы и спортсмены, и национальный комитет, а также другие страны подключились к тому, чтобы отменить это позорное решение". Парижские игры должны стать местом честной борьбы за медали, а не "очередным плацдармом" для РФ, подчеркивает Харлан.

МОК принял решение о допуске россиян с рядом нюансов

Исполком Международного олимпийского комитета сообщил на своем сайте в пятницу, 8 декабря, о допуске спортсменов с российским или белорусским паспортами, прошедших квалификацию по существующим квалификационным системам международных федераций к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже. По данным Комитета, речь идет об 11 спортсменах, восемь из которых являются обладателями паспортов РФ, трое - белорусских.

В МОК уточняют, что к Олимпийским играм не будут допущены те спортсмены, которые активно поддерживают войну России против Украины, а также имеют контракты с армией или силовыми органами. Кроме того, Комитет запретил демонстрировать на играх национальные флаги и другую символику РФ и Беларуси, а также отказался приглашать представителей правительств обеих стран. К участию в командных видах спорта российские и белорусские спортсмены допущены не будут.

В МОК также отметили, что при принятии решения о допуске россиян и белорусов руководствовались мнением большинства спортсменов мира, которые выразили мнение, что их коллеги не должны быть наказаны за действия своих правительств.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Легкая атлетика уже дистанцировалась от решения МОК

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу исключил возможность участия российских или белорусских легкоатлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе. "Возможно, вы увидите в Париже нейтральных спортсменов из России и Беларуси, но в легкой атлетике этого не будет", - заявил Коэ на пресс-конференции в пятницу, 8 декабря, после публикации решения Международного олимпийского комитета.

Коу уже и ранее дистанцировался от МОК, отказываясь допускать россиян к легкоатлетическим соревнованиям. Европейская легкоатлетическая ассоциация также неоднократно высказывалась против возвращения России к международным состязаниям.

МВД ФРГ призывает к усиленным проверкам спортсменов из России и Беларуси

На фоне скандального решения Исполкома МОК министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в субботу, 9 декабря, призвала тщательно проверять каждого отдельного спортсмена из этих стран. "МОК и международным федерациям нужно добиться последовательного отстранения тех российских и белорусских атлетов, которые каким бы то ни было образом поддерживают российскую агрессивную войну против Украины или как-то связаны с российским правительством и российскими военными", - заявила она.

По словам Фезер, абсолютно недопустимо, чтобы украинские спортсмены были вынуждены соперничать с россиянами, которые поддерживают агрессивную войну России против их страны. "Украина и украинский спорт должны и впредь получать полную поддержку и солидарность от мирового спорта", - подчеркнула Фезер.

Харлан отказалась пожать руку россиянке после поединка

Победив российскую фехтовальщицу Анну Смирнову 27 июля в индивидуальном соревновании в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, проходившему в Италии, Харлан отказалась пожать ей руку после окончания поединка. Это решение закончилось скандалом: Смирнова подала протест из-за "проявления неуважения со стороны соперницы", но рефери протест не удовлетворил. Россиянка блокировала дорожку в течение 50 минут, демонстрируя свою обиду и требуя рукопожатия. Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала украинскую спортсменку.

Однако уже на следующий день FIE приостановила дисквалификацию, позволив ей выступить в командном турнире на чемпионате мира в Милане, который необходим для квалификации на Олимпиаде 2024 года. Кроме того, Международный олимпийский комитет сообщил, что Харлан выделят дополнительную квоту на Олимпийские игры в Париже, если она не сможет отобраться на Игры из-за утраченных баллов в результате дисквалификации с чемпионата мира.

Смотрите также: