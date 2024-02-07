Суд ЕС отказал Усманову в снятии с него санкций

Несмотря на отрицание миллиардером особых связей с Путиным, высшая судебная инстанция ЕС отклонила иск Алишера Усманова о его исключении из санкционного списка. Суд отказал и бывшему вице-премьеру РФ Шувалову.

В высшей судебной инстанции ЕС - Европейском суде - принято решение отклонить иск миллиардера Алишера Усманова о его исключении из санкционного списка. Об этом сообщается в среду, 7 февраля на сайте суда в интернете. Согласно сообщению, суд ЕС также отказал в снятии санкций с главы ВЭБ и бывшего вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова.

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, попал под санкции Евросоюза, США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и других стран. Решение было обосновано тем, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с российским президентом Путиным и "активно поддерживает дестабилизацию Украины". Бизнесмен оспаривал эти утверждения, настаивая на том, что в список его включили только из-за его многомиллиардного состояния.

Forbes не смог обосновать утверждения об Усманове

Ранее Земельный суд в Гамбурге признал недоказанными ряд утверждений американского журнала Forbes о российском бизнесмене Алишере Усманове, которые послужили основой для введения против него санкций Запада. Соответствующее решение суда было вынесено 19 января.

Защита Усманова настаивала на том, что ряд утверждений об Усманове в статье о "российских олигархах" не соответствуют действительности и являются клеветой. В частности, речь шла об утверждении анонимного эксперта, что "Усманов прикрывал Путина и решал его бизнес-проблемы". В итоге это утверждение было практически дословно процитировано в обосновании ЕС введения санкций против Усманова.

Кто такой Алишер Усманов

Родившийся в Узбекистане Усманов - один из богатейших людей мира. Он является основателем и основным акционером холдинга USM (49%), которому принадлежат компании "Мегафон" и "Металлоинвест". В настоящее время он занимает 8-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Согласно данным российского журнала Forbes, на 2023 год состояние Усманова составляло 14,4 млрд долларов (13,3 млрд евро), а годом ранее - 11,5 млрд долларов.

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