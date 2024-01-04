КС Германии отклонил иск Усманова из-за обыска на яхте

Федеральный конституционный суд Германии отклонил иск российского олигарха Алишера Усманова, который жаловался на то, что проведенные ранее обыски на яхте "Дильбар" являются посягательством на человеческое достоинство и нарушают право на неприкосновенность жилища. Эта жалоба признана заведомо неприемлемой, сообщил в четверг, 4 января, КС Германии на своем сайте, указав, что решение было принято еще в ноябре 2023 года.

Подчеркивается, что жалоба Усманова, который в тексте сообщения фигурирует не под своими именем и фамилией, а как "узбекистанский и российский гражданин", не принята к рассмотрению соответствующим подразделением суда в Карлсруэ - 2-й палатой Первого сената. В КС сочли, что истец не исчерпал все возможные юридические пути, перед тем как подать жалобу, кроме того, он не смог в достаточной степени обосновать свои утверждения, что яхта, на которой проводился обыск, действительно относится к его "частному пространству" и что выданный властями ордер на ее обыск нарушил право на неприкосновенность жилища.

Адвокаты Петер Гаувайлер (Peter Gauweiler) и Дитрих Мурсвик (Dietrich Murswiek), представляющие интересы Усманова, заявили, что по-прежнему считают его включение в санкционные списки незаконным и обдумают "варианты дальнейших действий", включая, к примеру, подачу жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Обыск на яхте

Обыски на объектах недвижимости и яхте Dilbar, которые немецкая прокуратура связывает с Усмановым, прошли в Германии в сентябре 2022 года. Власти заподозрили бизнесмена в уклонении от уплаты налогов, недекларировании активов и нарушении санкций Евросоюза.

В иске, поданном в августе 2023 года, говорилось, что обыски на яхте, которые были проведены на основании ордера, выданного судом Мюнхена, являются посягательством на человеческое достоинство Алишера Усманова и нарушают гарантированное ему конституцией ФРГ право на неприкосновенность жилища.

Кроме того, находящийся под санкциями бизнесмен утверждал, что эти ограничения введены безосновательно. Пункт закона, согласно которому Алишер Усманов должен был сам сообщить о своих активах после включения в санкционный список, миллиардер назвал неконституционным. Это, по мнению Усманова, нарушало его право не свидетельствовать против себя.

Санкции против Усманова

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, подпал под санкции Евросоюза, США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и других стран. Деловое издание Forbes оценивало его состояние в 14,4 млрд долларов США (около 13,1 млрд евро). Как отмечало издание Der Spiegel, немецкие власти считали миллиардера плательщиком налогов в ФРГ, поскольку до войны тот жил в основном в своей баварской резиденции на озере Тегернзе. Европейские санкции Усманов пытается обжаловать в суде.

Власти ФРГ подозревают Усманова в отмывании средств, нарушении санкций и уклонении от уплаты налогов. Сообщалось, что в ходе обысков по делу миллиардера были изъяты документы и 30 картин общей стоимостью 5 млн евро.

Усманов отрицал свою связь с изъятыми картинами, а также яхтой и виллой, на которых прошли обыски. Все это имущество принадлежит фондам, которые он не контролирует, подчеркивали представители миллиардера. Forbes писал, что яхта "Дильбар" принадлежит трасту сестры Усманова Гульбахор Исмаиловой.

В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными обыскина объектах недвижимости, которые связывали с Усмановым. Адвокаты бизнесмена тогда выразили надежду на то, что власти ФРГ компенсируют ущерб.

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