Усманов выиграл суд у журнала Forbes

Немецкий суд признал недоказанными ряд утверждений американского журнала Forbes о российском бизнесмене Алишере Усманове, которые стали основой для введения против него санкций Запада.

Земельный суд в Гамбурге признал недоказанными ряд утверждений американского журнала Forbes о российском бизнесмене Алишере Усманове, которые стали основой для введения против него санкций Запада. О решении суда, вынесенном 19 января, стало известно во вторник, 23 января. "Журнал Forbes не смог обосновать утверждения об Усманове, сделанные во влиятельной статье 2022 года о наиболее подходящих для введения санкций российских миллиардерах, и должен отказаться от своих заявлений", - пишет издание EU Today со ссылкой на копию решения.

Защита Усманова настаивала на том, что ряд утверждений об Усманове в статье о "российских олигархах" не соответствуют действительности и являются клеветой. В частности, речь шла об утверждении анонимного эксперта, что "Усманов прикрывал Путина и решал его бизнес-проблемы". В итоге это утверждение было практически дословно процитировано в обосновании ЕС введения санкций против Усманова.

Адвокат: Санкции введены на основании фейковых сообщений

В ходе судебного разбирательства Forbes отказался назвать имя эксперта, выступившего с этим заявлением. Также не удалось привести примеры того, когда и как именно Усманов "прикрывал" президента России или "решал его бизнес-проблемы".

Адвокат Усманова Йоахим Николаус Штайнхёфель (Joachim Nikolaus Steinhöfel) заявил, что санкции против его клиента были введены на основании фейковых сообщений, распространение которых запрещено судом.

Forbes, согласно решению суда, должен также отказаться от заявлений о том, что Усманов являлся "подставным лицом" Путина, что бизнесмену принадлежат объекты недвижимости в Мюнхене и что он купил акции оператора сотовой связи "Мегафон" у бывшего министра связи России Леонида Реймана (тот неоднократно отрицал, что был владельцем компании), чтобы "решить бизнес-проблему" для Путина.

Решение суда пока не вступило в силу, и Forbes может его обжаловать. Решение суда в Гамбурге журнал не комментировал, текст публикации по-прежнему можно прочитать на его сайте в первоначальном виде.

Кто такой Алишер Усманов

Алишер Усманов является основателем и основным акционером холдинга USM (49%), которому принадлежат компании "Мегафон" и "Металлоинвест". В настоящее время он занимает 8-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Согласно данным российского журнала Forbes, на 2023 год состояние Усманова составляло 14,4 млрд долларов, годом ранее - 11,5 млрд долларов. В 2022 году россиянин был внесен в перечень 250 богатейших людей Великобритании, состояние в 14 млрд фунтов стерлингов он заработал на горнорудной и металлургической промышленности.

Под санкции Евросоюза Алишер Усманов подпал 28 февраля 2022 года - вскоре после начала военного нападения России на Украину. ЕС обосновал введение штрафных мер тем, что у бизнесмена имеются "тесные связи" с Владимиром Путиным.

Смотрите также: