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Миллиардер Алишер Усманов
Алишер Усманов (фото из архива)Фото: picture-alliance/Sputnik/I. Pitalev
Экономика и бизнесРоссия

Представители Усманова отвергают претензии в адрес олигарха

Жан Рофе
9 мин. назад

В адрес Алишера Усманова выдвигаются "беспочвенные" обвинения, заявили представители российского олигарха на фоне обысков на объектах в Германии, предположительно связанных с ним.

https://www.dw.com/ru/predstaviteli-usmanova-otvergaut-vse-pretenzii-v-adres-oligarha/a-63258096

Представители Алишера Усманова во вторник, 27 сентября, прокомментировали сообщения об обысках на виллах и объектах в Германии, предположительно принадлежащих российскому миллиардеру. В частности, представители бизнесмена утверждают, что у Усманова нет недвижимости в ФРГ, а вилла на озере Тегернзе в Баварии принадлежит семейным трастам и была арендована им "по рыночной цене".

Отмечается также, что российский миллиардер "никогда не был налоговым резидентом Германии", поэтому к нему не может быть вопросов об уклонении от уплаты налогов. В целом пресс-служба Усманова считает обвинения "беспочвенными и клеветническими", а обыски и появление публикаций об этом в СМИ - "политическим преследованием мецената, который виновен только в том, что у него есть активы в России".

Полиция Германии обыскала приписываемую Усманову яхту

Яхта Dilbar в Бремерхафене (фото из архива)
Яхта Dilbar предположительно принадлежит УсмановуФото: Fabian Bimmer/REUTERS

Тем временем полиция Германии, расследующая обвинения в отмывании денег, выдвигаемые против Усманова, обыскала моторную яхту на севере страны, сообщила 27 сентября прокуратура Франкфурта-на-Майне.

В заявлении прокуратуры не названы ни яхта, ни ее владелец, но говорится, что речь идет о 69-летнем российском бизнесмене, а обыск проведен в рамках того же расследования, что и на прошлой неделе, когда полиция обыскала виллу, зарегистрированную на Усманова. В то же время медиакомпании WDR и NDR, а также газета Süddeutsche Zeitung отмечают, что речь идет о яхте Dilbar, которая предположительно принадлежит Усманову.

Обыски на виллах и объектах в Германии

Обыски 21 сентября проводились по всей Германии одновременно на 24 объектах, предположительно имеющих отношение к Усманову, который находится в санкционном списке ЕС. Как рассказал корреспонденту DW глава Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch), поводом для обысков стали подозрения в нарушении санкционного режима, который запрещает использовать в экономических целях замороженные средства и объекты.

Кроме того, российского олигарха обвиняют в уклонении от уплаты налогов. По сведениям еженедельника Der Spiegel, следователи исходят из того, что за период с 2014 до 2022 года Усманов не уплатил налоги с доходов и на дарение на общую сумму в 555 миллионов евро. Кроме того, на Усманова, судя по всему, собирают в Германии компромат и по подозрению в отмывании денег, и крупномасштабные обыски были началом нового расследования, указывает Süddeutsche Zeitung.

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