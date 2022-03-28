Яхта Усманова, или Как в Германии ищут собственность российских олигархов

На российскую агрессию против Украины Евросоюз и другие страны Запада отреагировали несколькими пакетами беспрецедентных по своему масштабу и жесткости секторальных и персональных санкций. Штрафные меры введены против десятков банков и фирм из России, а также высокопоставленных россиян - от самого президента Путина и его пресс-секретаря Пескова, депутатов Госдумы и сенаторов, олигархов типа Усманова, Мордашова, Сечина и Тимченко до журналистов государственных СМИ вроде Соловьева и Симоньян.

Всего в санкционных списках сотни граждан РФ. Большинству из них теперь закрыт въезд в страны ЕС, а их банковские счета, собственность и недвижимость должны быть заморожены. В Германии "охотой" на российских олигархов занимается специально созданная для этой цели межведомственная оперативная группа - Task Force.

Опергруппа под началом опытного прокурора

Группа действует под патронажем Минфина и Минэкономики ФРГ с участием представителей МВД, МИДа, министерств транспорта и юстиции, а также службы внешней разведки (BND), ведомства по охране конституции (BfV), криминальной полиции (BKA), бундесбанка и органа финансового надзора (BaFin), таможни и некоторых других.

Здание прокуратуры и административного суда в Берлине

Руководителями назначены бывший координатор немецких спецслужб в ведомстве федерального канцлера Йоханес Гайсман (Johannes Geismann) и в прошлом главный прокурор Берлина Нина Том (Nina Thom). Ранее она занималась в немецкой столице делами, связанными с коррупцией, отмыванием денег и конфискацией собственности, нажитой преступным путем.

Подобные опергруппы уже существуют или недавно созданы и в некоторых других странах ЕС. И они уже даже отчитываются о проделанной работе. Так, во Франции заморожена недвижимость российских олигархов на сумму в 539 миллионов евро и еще 150 миллионов - на их счетах во французских банках. "Улов" оперативников в Нидерландах составил 392 миллиона евро замороженной собственности и финансовых трансакций.

Какой олигарх без яхты?

В Италии, сообщил еженедельник Der Spiegel, арестована и, скорее всего, будет конфискована принадлежащая состоятельным россиянам недвижимость стоимостью более 140 миллионов евро, а еще - ансамбль вилл Алишера Усманова, считавшийся одним из самых роскошных на берегах залива Певеро на Сардинии. В Тоскане своей виллы лишается бизнесмен и депутат Госдумы Олег Савченко, на берегу озера Комо - журналист Владимир Соловьев, купивший здесь виллу по соседству с имением Джорджа Клуни.

Геннадий Тимченко

Не успела улизнуть из Сан-Ремо яхта оценочной стоимости в 50 миллионов евро, принадлежащая Геннадию Тимченко. По сообщению агентства DPA, и во Франции арестованы две яхты российских олигархов по 75 миллионов каждая.

К плавучим дворцам у миллиардеров из России почему-то особенная страсть. Информационное агентство АР вместе с британской оценочной фирмой Vessels Value составили список из 56 суперяхт предположительно российских судовладельцев. Их общая рыночная стоимость составляет почти 50 миллиардов евро. Правда, быстро установить, какая из них кому принадлежит, трудно. Как правило, суда ходят под флагами экзотических стран и записаны на подставные фирмы.

Этой паузой судовладельцы пользуются, чтобы вывести свою собственность из-под удара. 8 марта из Барселоны в неизвестном направлении ушла яхта Романа Абрамовича "My Solaris". После короткой задержки в начале марта из порта в Монако отчалила "Guantum Blue" длиной в 104 метра. Владелец яхты Сергей Галицкий в санкционных списках пока не числится. Сейчас она находится в Красном море у берегов Египта.

"My Solaris" Романа Абрамовича

Некоторые судовладельцы, пишет АР, прячут свои яхты, отключая предписанную международными правилами судовую систему отслеживания AIS. Так, судно "Galactica Super Nova" Вагита Алекперова последний раз дало о себе знать 2 марта, отчаливая из Тивата в Черногории, "Madame Gu" Андрея Скоча - 6 марта, уходя из Дубая. Отключая AIS, судовладельцы рискуют лишиться флага приписки, а с ним - возможности заходить в порты большинства стран мира.

Кому принадлежит "Dilbar"

В отличие от властей Франции, Италии, Великобритании или Нидерландов, немецкая Task Force пока не может похвастаться успехами в "охоте" на собственность российских олигархов. Или не хочет. Как многозначительно сообщил на брифинге высокопоставленный чиновник ведомства федерального канцлера, "если нет сообщений об арестах собственности, это не значит, что нет и самих арестов, просто иногда лучше не будить спящих собак".

В доке верфи Blohm+Voss яхту "Dilbar" тщательно запаковали в пленку

Много слухов в этой связи ходило о 156-метровой яхте "Dilbar", находящейся на ремонте в сухом доке верфи "Blohm+Voss" в Гамбурге, которая, однако, вопреки первоначальной информации некоторых СМИ так и не была арестована.

Судно с бассейном и двумя вертолетными площадками оценивается в 600 миллионов евро, ходит под флагом Каймановых островов и записано на некую фирму под названием "Navis Marine Limited". Владельцем яхты называют попавшего в санкционые списки ЕС Алишера Усманова, но сам он - точнее его представитель - уверяет, что "Dilbar", как и значительная часть состояния Усманова, давно передана некоему фонду, а сам предприниматель пользуется яхтой только в качестве арендатора.

Германия - "рай" для олигархов и отмывания денег

Такие непрозрачные схемы владения создают немецким властям изрядные трудности в поиске находящейся на территории Германии собственности, которая принадлежит оказавшимся в санкционном списке российским чиновникам и олигархам.

Себастьян Фидлер

Себастьян Фидлер (Sebastian Fiedler), эксперт фракции СДПГ по вопросам финансовой преступности, в прошлом председатель профсоюза работников немецкой уголовной полиции, иногда называет Германию "раем" для олигархов и отмывания денег.

"Не бывает такого, чтобы в немецкой кадастровой книге стояло имя такого человека или за ним числилась яхта, это всегда запутанные конструкции… типа тех, которые нам известны по "Панамскому досье" или "Архиву Пандоры", - возмущается депутат в интервью радиостанции Deutschlandradio.

Он считает, что в Германии следует принять закон, запрещающий оформление и признание сделок, заключенных в странах, например, на Британских Виргинских островах, не отвечающих европейским требованиям прозрачности. Чтобы нотариусы, пояснил Фидлер, не могли заносить в кадастр названия фирм - почтовых ящиков, а банки - осуществлять с ними финансовые операции.

Жить в "замороженном" доме можно, сдавать в аренду нельзя

Но и замороженная собственность еще не означает, что ее владельцы больше не могут ею пользоваться. Как пояснили корреспонденту DW в Минэкономики ФРГ, замороженная собственность, будь то движимое, как, например, яхта, или недвижимое имущество, "нельзя продавать, сдавать в аренду, закладывать или использовать как-либо иначе для извлечения дохода" лицами, включенными в санкционный список ЕС.

Но пользоваться принадлежащей им собственностью они по-прежнему могут - кататься на своей яхте или "Феррари", жить в своем доме, но не сдавать их напрокат.

Свою "Lady M" Мордашов от ареста не уберег. Ее арестовала итальянская финансовая полиция в порту Империи

Нельзя просто так экспроприировать также денежные средства, доли или пакеты акций, принадлежащие лицам, попавшим под санкции, добавили в Минэкономики. Алексей Мордашов, однако, все-таки успел в тот день, когда его включали в "черный список", передать свой пакет акций туристического концерна TUI в размере 1,23 миллиарда долларов оффшорной компании Ondero Limited, принадлежащей, как выяснилось чуть позже, его жене Марине, сообщает DPA.

Впрочем, и во многих других европейских странах принципы правового государства не позволяют экспроприировать собственность лиц, включенных в санкционные списки. "В большинстве стран-членов ЕС такое невозможно, - признают в Еврокомиссии. - Чтобы конфисковать собственность человека, его надо сначала осудить по уголовному делу". А в Польше, например, как заявил представитель правительства в Варшаве, для этого даже необходимо сперва внести поправки в конституцию.

В Германии же, "мягко говоря, не оптимально, а в ряде случаев - вообще никак" эти вопросы не урегулированы, указывает Себастьян Фидлер. "Мы только сейчас понимаем, насколько велики пробелы в наших законах, что должно было нам прийти в голову еще два десятилетия назад", - сетует он и приводит в пример Италию и США, где оперативные группы типа новой немецкой Task Force существуют уже давно.

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