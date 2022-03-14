В Германии полиция устроила День борьбы с преступными кланами

Полиция германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (СРВ) в субботу, 12 марта, и ночь на воскресенье, 13 марта, провела так называемый День борьбы с клановой преступностью. При этом за сутки были арестованы 18 человек и еще 27 человек - предварительно задержаны.

Согласно отчету полиции, обыски прошли в 159 объектах по всей федеральной земле, в том числе в пунктах утилизации автомобилей, парикмахерских, ресторанах, кальянных, букмекерских конторах и игорных залах. В рейдах приняли участие 1500 полицейских и 300 сотрудников других ведомств, в том числе таможни, налоговой инспекции и службы охраны общественного порядка.

При этом было составлено 800 протоколов о правонарушениях и выписано более 850 штрафов.

Изъяты деньги, игровые автоматы, ножи и табак

В ходе дорожных проверок, направленных на борьбу с превышением скорости и позерством, по всей федеральной земле было остановлено почти 2300 автомобилей, девять из них были в итоге конфискованы. Кроме того, полицейские изъяли более 100 000 евро наличными, 35 нелегальных игровых автоматов, четыре ножа и около 60 килограммов табака, за который не были уплачены налоги.

"Я уверен, что этот 24-часовой марафон в среде преступных кланов имеет символическую силу, далеко выходящую за рамки сегодняшнего дня. Этим мы даем понять, что будем продолжать в том же духе", - заявил министр внутренних дел СРВ Херберт Ройль (Herbert Reul), комментируя результаты рейдов.

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Приемы немецких карманников 1. Прием толкания Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.

Приемы немецких карманников 2. Прием теснения В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.

Приемы немецких карманников 3. Прием с планом города Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.

Приемы немецких карманников 4. Прием с разменом денег Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.

Приемы немецких карманников 5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.

Приемы немецких карманников 6. Ресторанный прием Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.

Приемы немецких карманников 7. Прием в супермаркете Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.

Приемы немецких карманников 8. Нищенский прием Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.

Приемы немецких карманников 9. Прием с цветами Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.

Приемы немецких карманников 10. Прием "услуга носильщика" В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.

Приемы немецких карманников 11. Прием поднятия Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.

Приемы немецких карманников Подтанцовка на улице Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов. Автор: Максим Нелюбин

