 В Германии полиция устроила День борьбы с преступными кланами | Новости из Германии о Германии | DW | 14.03.2022

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Германия

В Германии полиция устроила День борьбы с преступными кланами

В ходе рейдов в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия были арестованы 18 человек, 27 - задержаны. Обыски прошли в 159 объектах, включая парикмахерские и пункты утилизации автомобилей.

Полицейские земли Северный Рейн - Вестфалия в зале с игровыми автоматами во время рейда

Полицейские в игорном зале во время рейда

Полиция германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (СРВ) в субботу, 12 марта, и ночь на воскресенье, 13 марта, провела так называемый День борьбы с клановой преступностью. При этом за сутки были арестованы 18 человек и еще 27 человек - предварительно задержаны.

Согласно отчету полиции, обыски прошли в 159 объектах по всей федеральной земле, в том числе в пунктах утилизации автомобилей, парикмахерских, ресторанах, кальянных, букмекерских конторах и игорных залах. В рейдах приняли участие 1500 полицейских и 300 сотрудников других ведомств, в том числе таможни, налоговой инспекции и службы охраны общественного порядка.

При этом было составлено 800 протоколов о правонарушениях и выписано более 850 штрафов.

Изъяты деньги, игровые автоматы, ножи и табак

В ходе дорожных проверок, направленных на борьбу с превышением скорости и позерством, по всей федеральной земле было остановлено почти 2300 автомобилей, девять из них были в итоге конфискованы. Кроме того, полицейские изъяли более 100 000 евро наличными, 35 нелегальных игровых автоматов, четыре ножа и около 60 килограммов табака, за который не были уплачены налоги.

"Я уверен, что этот 24-часовой марафон в среде преступных кланов имеет символическую силу, далеко выходящую за рамки сегодняшнего дня. Этим мы даем понять, что будем продолжать в том же духе", - заявил министр внутренних дел СРВ Херберт Ройль (Herbert Reul), комментируя результаты рейдов.

Смотрите также:

  • Гамбургский вокзал

    Приемы немецких карманников

    1. Прием толкания

    Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.

  • Трамвайная остановка в Берлине

    Приемы немецких карманников

    2. Прием теснения

    В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.

  • Карта центральной части Кельна

    Приемы немецких карманников

    3. Прием с планом города

    Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.

  • Кошелек с деньгами и пластиковыми карточками

    Приемы немецких карманников

    4. Прием с разменом денег

    Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.

  • Белая рубашка с пятном кетчупа

    Приемы немецких карманников

    5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым

    Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.

  • Завтрак в кафе с ноутбуком

    Приемы немецких карманников

    6. Ресторанный прием

    Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.

  • Продуктовый магазин

    Приемы немецких карманников

    7. Прием в супермаркете

    Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.

  • Уличное кафе в Берлине

    Приемы немецких карманников

    8. Нищенский прием

    Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.

  • Гвоздика в кармане пиджака

    Приемы немецких карманников

    9. Прием с цветами

    Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.

  • Пешеходы с сумками

    Приемы немецких карманников

    10. Прием "услуга носильщика"

    В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.

  • Ночная дискотека

    Приемы немецких карманников

    11. Прием поднятия

    Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.

  • Ночной клуб

    Приемы немецких карманников

    Подтанцовка на улице

    Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

Полиция Германии провела спецоперацию против преступных кланов

В рамках спецоперации проведены обыски на 30 объектах в земле Северный Рейн - Вестфалия. Произведены задержания, конфисковано имущество.  

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