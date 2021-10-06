 В Германии прошла полицейская операция против отмывания денег | Новости из Германии о Германии | DW | 06.10.2021

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Германия

В Германии прошла полицейская операция против отмывания денег

В трех федеральных землях ФРГ прошли прошли массовые обыски в офисах и жилых помещениях лиц, которых подозревают в отмывании денег и организованной преступности. Арестованы 11 человек.

Сотрудники полиции проводят обыск в квартире в Вуппертале

Сотрудники полиции проводят обыск в квартире в Вуппертале

На северо-западе Германии полиция утром в среду, 6 октября, провела массовые обыски, направленные на борьбу с отмыванием денег и организованной преступностью, пишет агентство dpa со ссылкой на представителей полиции.

По их данным, в операции были задействованы свыше 1000 сотрудников правоохранительных органов, в том числе спецназ. Проведены обыски в более чем 80 жилых и офисных помещениях в трех федеральных землях: Северном Рейн - Вестфалии, Нижней Саксонии и Бремене. Арестованы одиннадцать человек.

Подозрение в финансировании терроризма

Операция была нацелена на участников международной сети по отмыванию денег, действующей с 2016 года. В ходе облав полицейские собрали многочисленные доказательства и конфисковали незаконные активы. В некоторых городах мероприятия еще продолжаются.

В общей сложности около 70 человек находятся под подозрением. Как отмечает dpa, речь идет главным образом о личном обогащении подозреваемых. Однако не исключается также их причастность к финансированию терроризма, говорят источники в органах безопасности.

Предполагаемые преступники, по словам источников, перевели более 100 миллионов евро, полученных незаконным путем, в частности, от торговли наркотиками, в Турцию и Сирию. По крайней мере часть этих средств использовалась для финансирования терроризма в Сирии.

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    "Глобальная прачечная"

    Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

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    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подставные фирмы

    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

  • Пачка купюр, перевязанная красной лентой

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    Фиктивные сделки

    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

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    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

  • Судейский молоток лежит на книге

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 03:12

Новый скандал с отмыванием денег: опять россияне и Deutsche Bank

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