В Германии прошла полицейская операция против отмывания денег

На северо-западе Германии полиция утром в среду, 6 октября, провела массовые обыски, направленные на борьбу с отмыванием денег и организованной преступностью, пишет агентство dpa со ссылкой на представителей полиции.

По их данным, в операции были задействованы свыше 1000 сотрудников правоохранительных органов, в том числе спецназ. Проведены обыски в более чем 80 жилых и офисных помещениях в трех федеральных землях: Северном Рейн - Вестфалии, Нижней Саксонии и Бремене. Арестованы одиннадцать человек.

Подозрение в финансировании терроризма

Операция была нацелена на участников международной сети по отмыванию денег, действующей с 2016 года. В ходе облав полицейские собрали многочисленные доказательства и конфисковали незаконные активы. В некоторых городах мероприятия еще продолжаются.

В общей сложности около 70 человек находятся под подозрением. Как отмечает dpa, речь идет главным образом о личном обогащении подозреваемых. Однако не исключается также их причастность к финансированию терроризма, говорят источники в органах безопасности.

Предполагаемые преступники, по словам источников, перевели более 100 миллионов евро, полученных незаконным путем, в частности, от торговли наркотиками, в Турцию и Сирию. По крайней мере часть этих средств использовалась для финансирования терроризма в Сирии.

Смотрите также: