Самолеты, связанные с олигархами РФ под санкциями, продолжают полеты

Частные самолеты, связанные с попавшими под санкции Евросоюза российскими бизнесменами, продолжают летать из аэропортов ЕС, несмотря на ограничительные меры. Это следует из данных, собранных британским изданием The Guardian вместе с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Материал был обнародован в четверг, 31 марта.

Так, Bombardier Global Express, связанный с председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым, совершил перелеты между Женевой, Мюнхеном и Парижем 24 февраля, на следующий день после введения санкций ЕС в отношении чиновника. Журналисты пользовались информацией сайта Flightradar24, которая не дает ответа на вопрос, кто находился на борту, отмечает издание.

Усманов: рейсы из Италии и Германии в сторону Узбекистана

Под санкциями ЕС находится и Алишер Усманов. Два связанных с ним самолета вылетели из Мюнхена и Флоренции в направлении Узбекистана. Оба рейса выполнялись 28 февраля - в тот день, когда ЕС ввел ограничительные меры в отношении бизнесмена и на следующий день после закрытия воздушного пространства Евросоюза для самолетов российских авиакомпаний или принадлежащих россиянам.

Представитель олигарха отверг утверждения о попытках обойти санкции Евросоюза. Вылетевший из Баварии самолет не принадлежит Усманову, который может пользоваться воздушным судном лишь на условиях аренды, объяснил его представитель, не ответив, находился ли бизнесмен на каком-либо из этих самолетов.

Абрамович: бизнес-джет не может вылететь из Латвии

В течение нескольких недель после начала Россией войны с Украиной полеты активно выполняли воздушные суда, связанные с Романом Абрамовичем. Одно из них, бизнес-джет Bombardier Global 6000, сейчас находится на стоянке в Латвии. Власти республики не позволяют ему вылететь, пока власти Люксембурга, где зарегистрирован самолет, не предоставят данные о собственнике, отмечает издание.

Кроме того, в течение первой недели после военного вторжения России в Украину самолеты, связанные с российскими бизнесменами под санкциями, летали в Объединенные Арабские Эмираты чаще, чем в любую другую неделю текущего года, выяснили The Guardian и OCCRP. Речь идет о бортах, предположительно имеющих отношение к Роману Абрамовичу, Андрею Гурьеву, Олегу Дерипаске и Андрею Мельниченко, а также пророссийскому украинскому оппозиционному политику Виктору Медведчуку.

Смотрите также:

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Стоячие кресла Одна из самых обсуждаемых новинок ярмарки Aircraft Interiors Expo - стоячие кресла Skyrider от итальянской фирмы Aviointeriors. "Седла" со спинками значительно экономят место в салоне, увеличивая вместимость самолета на 20 процентов. Возможно, эту разработку будут использовать лоукостеры.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Первоклассный полет К открытию ярмарки Aircraft Interiors Expo авиакомпания Emirates выставила в аэропорту Гамбурга свой Boeing-777 с обновленным интерьером. Дизайн для первого класса арабская авиакомпания разрабатывала совместно с Mercedes-Benz.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Личная каюта Площадь личного пространства пассажира певрого класса увеличилась до четырех квадратных метров. Каждая каюта закрывается при помощи раздвижных дверей. Чтобы во время долгого перелета не было скучно, у кресла-кровати расположен монитор, на котором можно смотреть фильмы из медиатеки.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты "Умные" часы для бортпроводников При помощи этого устройства стюардессы смогут изменять многие параметры в салоне: освещение, громкость музыки, объявлений и так далее. Кроме того, на дисплее будут отображаться заказы пассажиров и информация о том, на каком месте не убран столик, откинута спинка кресла или не пристегнут ремень.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Робот вместо стюардессы Японские ученые трудятся над созданием робота, который в ближайшее время сможет перенять обязанности бортпроводника: приветствовать пассажировать на борту и проводить демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Робот говорит на семи языках и пока находится на стадии разработки.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Больше пространства для чемоданов Для пассажиров, путешествующих эконом-классом, есть приятные новости. В обновленном салоне Airbus-320 в два раза увеличилось место для ручной клади: теперь чемоданы можно поставить на полку вертикально. Здесь, как и в первом классе, регулируется светодиодная подсветка. Авиакомпании Easyjet и Turkish Airlines уже заказали такие салоны для своих самолетов, первые полеты запланированы на 2020 год.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Виртуальные развлечения Гамбургская компания United Screens продемонстрировала возможности VR-очков в салоне самолета. С помощью этого устройства пассажиры смогут находиться в виртуальной реальности во время долгих перелетов - не просто сидеть и смотреть фильмы, а отвлекаться на несколько часов.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Интернет на борту Просьба отключить мобильные телефоны уходит в прошлое. Немецкие операторы мобильной связи предлагают несколько тарифов для полета: самый дешевый открывает доступ только к мессенджерам, например, WhatsApp. Наиболее дорогой позволяет пользоваться браузером и смотреть фильмы на стриминговых сервисах. Выбрать и оплатить услугу можно через приложение на смартфоне. Автор: Ксения Сафронова

