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Игорь Шувалов

Игорь Шувалов - российский политик, первый вице-премьер РФ.

Австралия присоединяется к санкциям Великобритании и США против олигархов из РФ

Австралия присоединяется к санкциям Великобритании и США против олигархов из РФ 14.03.2022

Австралия на фоне продолжающейся войны РФ против Украины внесла в санкционный список 33 российских олигарха, известных бизнесменов и членов их семей.
Доход дочери Шувалова в 2018 году мог превысить 2 млрд рублей

Доход дочери Шувалова в 2018 году мог превысить 2 млрд рублей 29.01.2021

Мария Шувалова в 2018 году получила свыше 2 млрд рублей в компании "КСП Капитал управление активами", утверждает интернет-проект "База". Официально 22-летняя дочь Игоря Шувалова работает балериной в Большом театре.
Навальный рассказал о доме без окон рядом с усадьбой Шувалова

Навальный рассказал о доме без окон рядом с "усадьбой Шувалова" 06.03.2018

По данным Навального, несколько домов в Подмосковье выстроены так, чтобы из них не было видно усадьбы первого вице-премьера Шувалова, расположенной рядом. В частности, на южной стороне одного здания замурованы все окна.
Transparency призывает Великобританию проверить апартаменты Шувалова

Transparency призывает Великобританию проверить апартаменты Шувалова 01.02.2018

Новый закон позволяет британским правоохранителям обязать вице-премьера РФ объяснить, откуда у него деньги на апартаменты в центре Лондона.
Защита Усманова, или Как Навальный Медведева в суд звал (видео)

Защита Усманова, или Как Навальный Медведева в суд звал (видео) 30.05.2017

В Москве суд рассматривает иск Алишера Усманова к Алексею Навальному. Оппозиционер и его сторонники потребовали вызвать свидетелями Дмитрия Медведева, Игоря Шувалова и всех, кто имеет отношение к фонду Соцгоспроект.
В России разрабатывают изменения ПДД под европейские стандарты

В России разрабатывают изменения ПДД под европейские стандарты 10.04.2017

Газета "Коммерсант" сообщает о планируемых изменениях правил дорожного движения. Нововведения должны приблизить российские ПДД к европейским стандартам.
Шувалов предложил бизнесу готовиться к отмене контрсанкций с 2018 года

Шувалов предложил бизнесу готовиться к отмене контрсанкций с 2018 года 13.01.2017

Первый вице-премьер России заявил, что ориентируется на 31 декабря 2017 года как дату возможной отмены российских контрсанкций. Он предупредил, что власти не намерены вводить после этого другие протекционистские меры.
Комментарий: Путин 4.0

Комментарий: Путин 4.0 23.09.2016

"Денег нет", но их найдут - у граждан и бизнеса. Новая старая политическая система России обретает окончательные черты, пишет в комментарии специально для DW российский журналист Константин Эггерт.
Комментарий: День опричного сурка

Комментарий: День опричного сурка 29.07.2016

Российская власть настойчиво ищет идеальных исполнителей своих приказов. Это и есть самый верный рецепт будущего кризиса, считает Константин Эггерт. Комментарий специально для DW.
ФБК: Шувалов тратит на частные авиаперелеты 170 млн рублей в год

ФБК: Шувалов тратит на частные авиаперелеты 170 млн рублей в год 14.07.2016

В Фонде по борьбе с коррупцией утверждают, что Шувалов летает на частном самолете Bombardier. На нем же его жена перевозит на выставки собак корги. Чуть позже Ольга Шувалова подтвердила эти сведения.
Управляющий активами Шувалова рассказал о схеме покупки квартир

Управляющий активами Шувалова рассказал о схеме покупки квартир 06.07.2016

Идея покупки десяти квартир была в том, чтобы сделать уникальный объект, рассказал Котляренко. Они будут отражены в декларации Шувалова только если он начнет ими пользоваться, отметил юрист.
Навальный: Шувалов купил 10 квартир в высотке на Котельнической набережной

Навальный: Шувалов купил 10 квартир в высотке на Котельнической набережной 04.07.2016

Общая площадь десяти квартир, купленных в Москве для Шувалова, составляет более 700 квадратных метров, пишет Навальный. Рыночная стоимость - свыше 600 млн рублей, утверждает глава ФБК.
Правительство РФ готовится к нефти по 25 долларов за баррель

Правительство РФ готовится к нефти по 25 долларов за баррель 13.01.2016

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил министерствам разработать сценарии развития при стоимости нефти в 25,35 и 45 долларов за баррель. Это поручение было дано в устной форме.
СМИ: Аэрофлот купит Трансаэро за 1 рубль

СМИ: "Аэрофлот" купит "Трансаэро" за 1 рубль 01.09.2015

Межведомственная комиссия под председательством первого вице-премьера Игоря Шувалова уже поддержала консолидацию авиакомпании "Трансаэро" в группу "Аэрофлот".
В России создадут мегарегулятор в сфере авторских прав

В России создадут мегарегулятор в сфере авторских прав 04.08.2015

Новое ведомство будет создано на базе Роспатента и будет заниматься всеми вопросами в области интеллектуальной собственности, пояснил Игорь Шувалов.
Спад в российской экономике: далеко ли до дна?

Спад в российской экономике: далеко ли до дна? 31.05.2015

Кризиса в российской экономике нет, заявляют некоторые чиновники. Однако эксперты предупреждают, что пик спада еще не пройден. В том, когда падение достигнет дна, разбиралась DW.
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