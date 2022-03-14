Игорь Шувалов

Навальный рассказал о доме без окон рядом с "усадьбой Шувалова"

По данным Навального, несколько домов в Подмосковье выстроены так, чтобы из них не было видно усадьбы первого вице-премьера Шувалова, расположенной рядом. В частности, на южной стороне одного здания замурованы все окна.