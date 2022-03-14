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Игорь Шувалов - российский политик, первый вице-премьер РФ.
Австралия на фоне продолжающейся войны РФ против Украины внесла в санкционный список 33 российских олигарха, известных бизнесменов и членов их семей.
Мария Шувалова в 2018 году получила свыше 2 млрд рублей в компании "КСП Капитал управление активами", утверждает интернет-проект "База". Официально 22-летняя дочь Игоря Шувалова работает балериной в Большом театре.
По данным Навального, несколько домов в Подмосковье выстроены так, чтобы из них не было видно усадьбы первого вице-премьера Шувалова, расположенной рядом. В частности, на южной стороне одного здания замурованы все окна.
Новый закон позволяет британским правоохранителям обязать вице-премьера РФ объяснить, откуда у него деньги на апартаменты в центре Лондона.
В Москве суд рассматривает иск Алишера Усманова к Алексею Навальному. Оппозиционер и его сторонники потребовали вызвать свидетелями Дмитрия Медведева, Игоря Шувалова и всех, кто имеет отношение к фонду Соцгоспроект.
Газета "Коммерсант" сообщает о планируемых изменениях правил дорожного движения. Нововведения должны приблизить российские ПДД к европейским стандартам.
Первый вице-премьер России заявил, что ориентируется на 31 декабря 2017 года как дату возможной отмены российских контрсанкций. Он предупредил, что власти не намерены вводить после этого другие протекционистские меры.
"Денег нет", но их найдут - у граждан и бизнеса. Новая старая политическая система России обретает окончательные черты, пишет в комментарии специально для DW российский журналист Константин Эггерт.
Российская власть настойчиво ищет идеальных исполнителей своих приказов. Это и есть самый верный рецепт будущего кризиса, считает Константин Эггерт. Комментарий специально для DW.
В Фонде по борьбе с коррупцией утверждают, что Шувалов летает на частном самолете Bombardier. На нем же его жена перевозит на выставки собак корги. Чуть позже Ольга Шувалова подтвердила эти сведения.
Идея покупки десяти квартир была в том, чтобы сделать уникальный объект, рассказал Котляренко. Они будут отражены в декларации Шувалова только если он начнет ими пользоваться, отметил юрист.
Общая площадь десяти квартир, купленных в Москве для Шувалова, составляет более 700 квадратных метров, пишет Навальный. Рыночная стоимость - свыше 600 млн рублей, утверждает глава ФБК.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил министерствам разработать сценарии развития при стоимости нефти в 25,35 и 45 долларов за баррель. Это поручение было дано в устной форме.
Межведомственная комиссия под председательством первого вице-премьера Игоря Шувалова уже поддержала консолидацию авиакомпании "Трансаэро" в группу "Аэрофлот".
Новое ведомство будет создано на базе Роспатента и будет заниматься всеми вопросами в области интеллектуальной собственности, пояснил Игорь Шувалов.
Кризиса в российской экономике нет, заявляют некоторые чиновники. Однако эксперты предупреждают, что пик спада еще не пройден. В том, когда падение достигнет дна, разбиралась DW.
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