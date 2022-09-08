Венгрия уже не требует снять санкции ЕС с 3 олигархов из РФ

Чехия, председательствующая в Совете ЕС, договорилась с Венгрией отложить вопрос о снятии санкций с Петра Авена, Алишера Усманова и Виктора Рашникова, пишет издание Politico.

Венгрия отказалась от выдвинутого ею ранее требования к Европейскому Союзу снять санкции с трех российских олигархов, сообщило американское издание Politico в среду, 7 сентября. Чехия, которая сейчас по ротации председательствует в Совете ЕС, договорилась с официальным Будапештом о том, чтобы отложить этот вопрос до следующего продления штрафных мер.

Как поясняют собеседники Politico из дипломатических кругов, речь идет о соучредителе "Альфа-Банка" Петре Авене, основателе USM Holdings Алишере Усманове и председателе совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Викторе Рашникове. Первоначальное требование Венгрии вывести этих бизнесменов из-под санкций "привело в ярость" другие страны ЕС, отмечает издание.

Евросоюз должен периодически пересматривать ограничительные меры, введенные против отдельных лиц в ответ на военное вторжение России в Украину. Продление санкций в середине сентября, судя по всему, пройдет без проблем, указывает Politico.

Кто ввел санкции в отношении российских олигархов

Алишер Усманов находится в санкционных списках ЕС и США, Петр Авен подпал под штрафные меры Евросоюза, Великобритании, Канады и Австралии, а персональные санкции против Виктора Рашникова ввели ЕС, США и Великобритания.

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