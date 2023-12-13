Немецкому правосудию Алишер Усманов пока не по зубам

Российского миллиардера Алишера Усманова в ФРГ подозревают в уклонении от уплаты налогов и нарушении санкционного законодательства. Но перспективы длящихся уже полтора года расследований весьма туманны. Эксклюзив DW.

Более десяти лет российский миллиардер Алишер Усмановимел возможность наслаждаться красотами баварских Альп на берегу живописного озера Тегернзее на юге Германии. Там на ранее связанные с ним фирмы были куплены сразу три дома, в том числе один - для охраны и прислуги.

Все изменило широкомасштабное военное вторжение России в Украину, после которого Усманов оказался в санкционных списках ЕС как "прокремлевский олигарх, тесно связанный с Владимиром Путиным". Теперь в Германии им параллельно занимаются сразу несколько правоохранительных органов и ведомств, против него и связанных с ним фирм и физлиц идет целый ряд расследований. Его подозревают в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и нарушении санкционного законодательства.

Не проходит и месяца, чтобы в немецких СМИ не появилось сообщение о масштабных обысках или других следственных действиях, связанных с Усмановым. Обыскивали уже и яхту Dilbar, которой до 2022 года предположительно пользовался олигарх, и немецкий офис швейцарского банка, в котором, как сообщали СМИ в Германии, были счета, подконтрольные Усманову, и даже мюнхенский офис адвокатов подсанкционного миллиардера, что вызвало возмущение Федеральной палаты адвокатов ФРГ и было впоследствии успешно оспорено в суде. Виллу на берегу Тегернзее и другие дома, предположительно связанные с миллиардером, обыскивали уже дважды.

Команда адвокатов Усманова и их первые успехи

На Усманова в Германии работают полтора десятка опытных юристов. Они оспаривают буквально каждый шаг следователей, в том числе обыски. Адвокаты называют обыски "охотой на ведьм", а их цель состоит якобы в том, чтобы "ярко продемонстрировать общественности политическую решимость".

Обыск на вилле на озере Тегернзее в рамках расследования против Алишера Усманова, осень 2022 года Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

В команде юристов, работающей на миллиардера, в беседах "не под запись" не скрывают удовлетворения от первых эффектных успехов в судах. Так, в конце октября защите уже во второй инстанции удалось дать оплеуху следствию: суд во Франкфурте подтвердил решение, принятое в мае этого года, согласно которому был признан противоправным обыск виллы, где ранее предположительно проживал Алишер Усманов.

О том масштабном обыске осенью прошлого года, в котором приняли участие около 250 сотрудников правоохранительных органов, писали все ведущие СМИ Германии. Основанием для обыска прежде всего было подозрение в отмывании денег Усмановым.

Ролик Навального об Усманове не убедил судей

Однако за полтора года расследования прокуратуре Франкфурта-на-Майне так и не удалось собрать доказательства, которые убедили бы судей в том, что подозрения в отмывании денег имеют под собой достаточные основания. В прокуратуре в ответ на запрос DW лишь сообщили, что расследование продолжается, и сослались на тайну следствия.

О том, что именно "накопали" на Усманова в деле об отмывании денег, DW удалось узнать, получив в распоряжение тексты решений суда относительно законности обысков домов на Тегернзе. В частности, в решении первой инстанции, датированном 12 мая 2023 года, речь идет о 88 переводах денег на подконтрольные Алишеру Усманову счета в Германии в период с 2017 по 2022 годы. Свое подозрение в преступном происхождении этих средств следователи в суде подкрепили распечаткой английского перевода видеосюжета оппозиционера Алексея Навального о том, что Усманов якобы уклоняется от уплаты налогов в России, используя при экспорте подставные "фирмы-прокладки".

Судьи не увидели ни доказательств нарушения российских законов, ни прямой связи между уклонением от налогов и конкретными деньгами, которые переводились в Германию. Немецкие адвокаты Усманова не скрывают удовлетворения и в неформальной беседе с DW назвали судьбу этого дела "практически предрешенной".

Яхта Dilbar (фото из архива) Фото: Imago/M. Segerer

Не верит, что у этого дела есть судебная перспектива, и Франк Букенхофер (Frank Buckenhofer), ведущий аналитик по вопросам борьбы с финансовыми преступлениями в немецком профсоюзе сотрудников полиции. "Нужно доказать, что вложенные в Германии деньги получены в России преступным путем. Но как это доказать, если в России ему лично Владимир Путин может выписать справку, что он самый честный человек на свете?" - риторически отметил эксперт в беседе с DW. Букенхофер констатирует, что без тесного сотрудничества с правоохранительными органами страны происхождения денег доказать факт их отмывания практически невозможно. А с Россией такого сотрудничества нет.

Следственные действия вокруг Усманова - "политический театр"?

Пока по делу об отмывании денег правоохранителей преследуют неудачи, активные следственные действия вокруг приписываемой Усманову собственности не прекращаются. Так, в октябре этого года повторные обыски в домах на Тегернзее проводили около 30 сотрудников различных правоохранительных органов по инициативе Центрального управления по обеспечению соблюдения санкций (Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, ZfS).

Представители специально созданного подразделения "Матрешка", занимающегося олигархом, временно изъяли несколько автомобилей премиум-класса, которыми до 2022 года, вероятно, пользовался Усманов. Поводом для изъятия якобы стала информация о намерении собственника или его доверенных лиц продать транспортные средства, подпадающие под санкции ЕС.

Франк Букенхофер называет яркие фото и видео обысков "шоу про олигархов" и "политическим театром, в котором бутафории двигают по сцене туда-сюда, сопровождая это грозными раскатами грома". По мнению эксперта, немецкие власти хотят показать гражданам, что "взялись за олигархов", после того как десятилетиями не обращали на них внимание и не интересовались происхождением их денег.

Один из автомобилей, изъятых во время повторного обыска на вилле на Тегернзее в рамках расследования против Усманова, октябрь 2023 года Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Букенхофер критикует правоспобность ZfS, которое даже не наделили полномочиями правоохранительного органа. "Если бы правительство хотело действительно усложнить жизнь олигархам, оно бы создало мощную финансовою полицию по примеру Италии. Если бы это произошло, подсанкционные олигархи и люди с деньгами сомнительного происхождения перестали бы спать спокойно”, - говорит эксперт.

Букенхофер от имени профсоюза полиции уже много лет безуспешно лоббирует, в частности, применение в Германии Suspicious Wealth Order по примеру Великобритании. Этот инструмент процессуальных действий позволяет конфисковывать собственность подозрительного происхождения решением административного суда, если собственник не докажет законное происхождение средств.

Траст без Усманова

Пока же немецкие правоохранительные органы уже полтора года не могут даже доказать, что яхта Dilbar и дома на Тегернзее действительно принадлежат Алишеру Усманову. Дело в том, что эти объекты через цепочку офшорных фирм оформлены на трасты. В частности, как признают адвокаты, часть немецких активов через фирмы в различных юрисдикциях принадлежат трасту на Бермудах.

Защита Усманова утверждает, что их клиент вышел из состава бенефициаров траста в феврале 2022 года - за считанные дни до широкомасштабного военного вторжения России в Украину и последующего внесения олигарха в санкционные списки ЕС, США и Великобритании. Сначала траст был переоформлен на сестру Усманова Гульбахор Исмаилову. А когда в апреле 2022 года сестра также попала под санкции, из бенефициаров траста вычеркнули и ее. Кто на данный момент контролирует яхту, виллы и прочее имущество, которым до 2022 года пользовался Алишер Усманов, неизвестно. Отказываются назвать бенефициара и адвокаты - даже в режиме "не под запись".

Повторный обыск на вилле на озере Тегернзее в рамках расследования против Алишера Усманова, октябрь 2023 года Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

По мнению Франка Букенхофера, эта ситуация наглядно иллюстрирует беспомощность немецких правоохранительных органов, из которой власти должны сделать выводы. "Нельзя продавать недвижимость фирмам, собственников которых мы не в состоянии вычислить. Фирмам, зарегистрированным в "банановых" республиках или странах, которые можно назвать налоговым раем, где мы не можем проверить, кто на самом деле является бенефициаром", - указывает эксперт по борьбе с отмыванием денег.

В случае с Усмановым именно от вопроса, кто фактически владеет недвижимостью на озере Тегернзее, зависит судьба двух уголовных дел - об уклонении от уплаты налогов и о нарушении санкций ЕС. Адвокаты Усманова утверждают, что их подзащитный не является и никогда не являлся собственником виллы, а брал ее в аренду у созданного им траста, из которого он впоследствии вышел. Если же немецкие следователи смогут доказать в суде, что вилла фактически принадлежит Усманову, он станет в Германии резидентом, что может обернуться требованием уплаты налогов на сотни миллионов евро.

Если его не признают собственником, следствию придется доказывать, что он проживал в Германии более 182 дней в году. "Германия никогда не была основным местом его проживания. Он - гражданин мира", - подчеркнул в беседе с DW один из адвокатов Усманова. Кроме Узбекистана, России и Германии, СМИ в различное время приписывали Усманову контроль над недвижимостью, в частности, во Франции, Италии и Великобритании.

Принадлежали ли Усманову деньги на счетах фирм?

Если же в суде не удастся доказать, что баварскую недвижимость контролирует именно Усманов, может рассыпаться и дело о нарушении санкционного законодательства. "Обвиняемый, предположительно, продолжил и после включения его в санкционный список ЕС пользоваться услугами фирмы для охраны недвижимости в Баварии, которая может быть отнесена к сфере его экономических интересов. Оплата этих услуг по охране противоречит запрету распоряжаться замороженными деньгами", - пояснили DW суть обвинений во втором управлении прокуратуры Мюнхена (Staatsanwaltschaft München II).

Но сначала, однако, еще предстоит доказать, что деньги на счетах соответствующих фирм вообще были деньгами Усманова, признают собеседники в правоохранительных органах. Немецкие СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что следователи уже изучают и обстоятельства неоднократного переписывания имущества трастов сначала на сестру олигарха, а затем на неизвестных третьих лица. Не исключено, что в этой связи будет подниматься вопрос уплаты налога на дарение.

Чем бы не закончилась эпопея с приписываемыми Алишеру Усманову в Германии активами, Франк Букенхофер не считает всплеск активности правоохранительных органов бессмысленным. "Целью действий правоохранительных органов вполне может быть, в частности, настолько усложнить жизнь таким людям, чтобы Германия более не казалась им привлекательным местом", - подчеркивает Букенхофер.

На письменные вопросы DW адвокаты Алишера Усманова официально не ответили.

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