Суд в ФРГ признал незаконным обыск офиса юристов Усманова

Земельный суд Франкфурта-на-Майне счел, что решение об обыске мюнхенского адвокатского бюро было вынесено при отсутствии оснований для подозрений в совершении преступлений.

Земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным обыск мюнхенского адвокатского бюро, которое представляет интересы российского бизнесмена Алишера Усманова в Германии. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщила газета Die Zeit со ссылкой на решение суда.

По мнению судебной инстанции, решение об обыске было вынесено при отсутствии оснований для подозрений в совершении преступлений.

Уголовное дело против адвокатского бюро в Мюнхене

Осенью 2022 года прокуратура Франкфурта-на-Майна возбудила уголовное дело, а затем провела в феврале обыски у представляющих интересы Усманова юристов адвокатского бюро в Мюнхене. Их заподозрили в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. Следователи полагали, что полученный юристами авансовый платеж в 100 тысяч евро мог быть использован Усмановым для личных нужд в Европе, что нарушило бы введенные против него санкции.

В мае земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными обыски, проведенные по одобрению прокуратуры города на принадлежащих Усманову объектах недвижимости.

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