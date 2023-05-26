Суд в ФРГ признал обыски у Алишера Усманова незаконными

Земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что подозрение в связи с "предполагаемым отмыванием средств" в отношении Усманова отсутствует, следует из заявления адвокатов.

Земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными обыски, проведенные в Германии на объектах, принадлежащих бизнесмену Алишеру Усманову. Как следует из заявления адвокатов Петера Гаувайлера (Peter Gauweiler) и Томаса Фишера (Thomas Fischer), поступившего в пятницу, 26 мая, в распоряжение DW, суд постановил, что подозрение в связи с "предполагаемым отмыванием денег" в отношении гражданина Узбекистана Алишера Усманова отсутствует, а также не имело места, и связанные с этим обыски по одобрению прокуратуры города были "без исключения противозаконны", а ордера в этой связи должны быть отменены.

Речь идет об обысках на объектах недвижимости от 15, 16 и 21 сентября 2022 года, а также - на моторной яхте "Дилбар" ("Dilbar") от 21 сентября 2022 года.

По мнению судебной инстанции во Франкфурте, постановления об обысках, принятые участковым судом этого города при участии генпрокуратуры, "не отвечают минимальным требованиям к описанию уголовного преступления, подлежащего раскрытию".

Адвокаты выразили надежду, что власти ФРГ компенсируют ущерб и уведомят о решении земельного суда Франкфурта-на-Майне соответствующие органы печати, которые ранее с опорой на госорганы писали об обысках.

Санкции ЕС в отношении Алишера Усманова

Алишер Усманов попал под санкции Европейского Союза после начала российской полномасштабной агрессии в Украине. Деловое издание Forbes в апреле 2022 года оценивало его состояние в 11,5 млрд долларов. К моменту обысков сотрудники немецкого Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) собрали почти сотню отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые, по версии прокуратуры, имели отношение к операциям Усманова.

Представитель олигарха говорил журналистам, что бизнесмен невиновен, платит налоги в России и занимается благотворительностью. Как отмечало издание Der Spiegel, немецкие власти считали миллиардера плательщиком налогов в ФРГ, поскольку тот до войны жил в основном в своей баварской резиденции на озере Тегернзе.

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