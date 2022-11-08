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Здание филиала швейцарского банка UBS во Франкфурте-на-Майне
Филиал банка UBS во Франкфурте-на-МайнеФото: Schoening/imageBROKER/picture alliance
ПолитикаГермания

В офисах банка UBS в Германии прошли обыски по делу Усманова

Анна Мельникова
58 мин. назад

Обыскам подверглись отделения швейцарского банка UBS во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Федеральная прокуратура Германии подозревает Алишера Усманова в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

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Полиция Германии провела в отделениях крупнейшего швейцарского банка UBS во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене обыски, связанные с расследованием дела российского мультимиллиардера Алишера Усманова, сообщил во вторник, 8 ноября,еженедельник Der Spiegel. Федеральная прокуратура Германии подозревает Усманова в уклонении от уплаты налогов, нарушении законодательства о внешней торговле и отмывании денег.

Алишер Усманов попал под санкции Европейского Союза после начала российской агрессии в Украине. Деловое издание Forbes оценивает его состояние в 14,6 млрд долларов США. За последние несколько месяцев сотрудники немецкого Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) собрали почти сотню отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые предположительно имеют отношение к операциям Усманова. По информации Der Spiegel, о сомнительных транзакциях извещал власти и банк UBS. Часть сообщений касались самого бизнесмена, еще часть - связанных с ним офшорных компаний.

Что ищут в офисах UBS

Следователей интересуют операции по счетам с 2018 по 2020 годы на общую сумму более 2 млн евро. В основном это снятие наличных денег и переводы значительных сумм между компаниями Omnia Services Group Ltd. и Tegernsee (IOM) Ltd. По версии BKA, Алишер Усманов с помощью подставного лица пытался переместить свои активы и таким образом скрыть фактическое право собственности.

Представитель Усманова заявил журналистам, что бизнесмен невиновен, платит налоги в России и занимается благотворительностью. Как отмечает Der Spiegel, немецкие власти считают миллиардера плательщиком налогов в ФРГ, поскольку тот до войны жил в основном в своей баварской резиденции на озере Тегернзе. По сведениям издания, с 2014 по 2022 годы Усманов утаил от уплаты налогов на доходы и подарки примерно 555 млн евро.

В Германии в связи с уголовным делом Алишера Усманова обыскали более 20 объектов, в том числе яхту Dilbar в Гамбурге, с которой изъяли 30 картин, а также виллы в нескольких федеральных землях.

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