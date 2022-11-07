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Яхта сестры Алишера Усманова Dilbar на пути из Гамбурга в Бремен, сентябрь 2022 года
Яхта Dilbar на пути из Гамбурга в Бремен, сентябрь 2022 годаФото: Fabian Bimmer/REUTERS
ОбществоГермания

В Гамбурге полиция изъяла картину Шагала с яхты Усманова

Александра Иванова
29 мин. назад

Полиция Гамбурга изъяла 30 картин, которые относились к обстановке яхты Алишера Усманова Dilbar, на общую сумму в несколько миллионов евро.

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В Гамбурге при обыске хранилища для произведений искусства полиция изъяла 30 картин, в том числе работу Марка Шагала, которые ранее находились на яхте российского бизнесмена Алишера Усманова Dilbar, сообщает газета Süddeutsche Zeitung в понедельник, 7 ноября. В связи с наложенными на него санкциями Усманов был обязан уведомить власти ФРГ о своих активах в стране, включая эти произведения искусства, однако, судя по всему, он этого не сделал, отмечает издание.

По сведениям газеты, общая стоимость изъятых картин составляет несколько миллионов евро.

В 2021 году 156-метровая яхта класса люкс Dilbar, стоимость которой оценивается в полмиллиона евро, встала на капитальный ремонт на гамбургской верфи Bloom+Voss. В апреле 2022 года германские власти установили, что официально ее собственницей значится сестра Алишера Усманова - Гульбахор Исмаилова, которая также находится под санкциями ЕС. С тех пор яхта была заблокирована. 22 сентября Dilbar покинула Гамбург и была переведена на верфь Lemwerder вблизи Бремена.

Сообщается, что о картинах, относившихся к обстановке судна, германские власти уведомил арт-консультант, передавший им обширную документацию.

Расследование в отношении Усманова в Германии

В конце сентября 2022 года сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии провели обыски на вилле в городке Роттах-Эгерн у озера Тегернзее в Баварии, где, по данным германский властей, с 2014 года регулярно бывает Усманов. Расследование против российского бизнесмена, согласно немецким СМИ, ведется по подозрению в укрывательстве налогов на сумму в 500 млн евро, отмывании денег и нарушении закона о регулировании внешних экономических связей.

На запрос медиакомпаний MDR и BR Усманов ответил, что лично ему никакая недвижимость в Германии не принадлежит, а сам он является добросовестным налогоплательщиком. По его словам, здания, о которых шла речь, находятся во владении семейных трастов, к выгодополучателям которых он не относится.

Что касается яхты Dilbar, то формально судно принадлежит фирме Navis Marine Limited на Каймановых островах, которая в свою очередь - совладелица компании на Кипре, а та - в собственности Pomerol Capital SA в Швейцарии, находящейся в управлении предприятия под названием The Sister Trast. С декабря 2017 года им официально владеет сестра Усманова Гульбахор Исмаилова.

Примечательно, что в ситуации с яхтой Dilbar Усманова могут привлечь за неуплату налогов даже дважды. Один раз, если он не сможет убедительно доказать, что платил за фрахт "чужой" яхты подобающую цену. А второй раз - за неуплату налога на дарение, если в конечном счете выяснится, что заказанное им самим судно, доли в нем или в какой-нибудь фирме он безвозмездно передал сестре.

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Статья газеты Süddeutsche Zeitung об изъятии картин с яхты российского предпринимателя Алишера Усманова

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