Дело Усманова: суд в ФРГ признал обыски незаконными

Алишера Усманова подозревают в ФРГ в отмывании средств, нарушении санкций и уклонении от уплаты налогов. Суд во Франкфурте-на-Майне признал обыски по его делу незаконными и постановил вернуть изъятое имущество.

Суд Франкфурта-на-Майне вновь признал незаконными меры, принятые франкфуртской генеральной прокуратурой против российского миллиардера Алишера Усманова, сообщила в четверг, 2 ноября, адвокатская контора Gauweiler & Sauter. В полученном DW от нее постановлении суда говорится, что имущество, изъятое в ходе обысков по делу бизнесмена*, следует вернуть "последнему владельцу", в чьем распоряжении оно находилось.

В сообщении конторы отмечается, что еще в мае суд признал, что подозрения в адрес Усманова необоснованны и потому все без исключения обыски, проведенные по распоряжению прокуратуры, незаконны. Теперь же суд формально потребовал прекратить все обыски и вернуть имущество и документы, изъятые в ходе следственных мероприятий.

Обыски на объектах, связанных с Усмановым

Осенью прошлого года сотрудники прокуратуры и Федерального ведомства по уголовным делам провели серию обысков на объектах, которые связывали с Усмановым. В числе прочего обыски прошли на вилле на озере Тегернзе в Баварии и яхте "Дильбар", а также в квартире семьи друга бизнесмена неподалеку от Франкфурта-на-Майне.

В мае суд во Франкфурте-на-Майне признал незаконными четыре ордера на обыск в рамках расследования по делу об отмывании денег в отношении Усманова. Суд пришел к выводу, что обыски не были в достаточной степени обоснованы. После этого адвокаты Усманова подали иски с требованием вернуть владельцам изъятое при обысках имущество, которые теперь и были удовлетворены.

В октябре нынешнего года обыск на вилле в Роттах-Эгерне на озере Тегернзе провели следователи немецкого Центрального управления по обеспечению соблюдения санкций (ZfS). В ходе этого обыска были изъяты несколько роскошных автомобилей. Специальная комиссия, получившая название "Матрешка" и созданная санкционным управлением немецкой таможни, сообщила, что обыски также прошли на объектах недвижимости в окрестностях Мюнхена.

Санкции против Усманова

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, подпал под санкции Евросоюза, США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и других стран. Европейские санкции Усманов пытается обжаловать в суде.

Власти ФРГ подозревают Усманова в отмывании средств, нарушении санкций и уклонении от уплаты налогов. Сообщалось, что в ходе обысков по делу миллиардера были изъяты документы и 30 картин общей стоимостью 5 млн евро.

Усманов отрицал свою связь с изъятыми картинами, а также яхтой и виллой, на которых прошли обыски. Все это имущество принадлежит фондам, которые он не контролирует, подчеркивали представители миллиардера. Forbes писал, что яхта "Дильбар" принадлежит трасту сестры Усманова Гульбахор Исмаиловой.

*От редакции: После публикации этой новости в ее текст были внесены уточнения.

Смотрите также: