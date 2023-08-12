Усманов подал иск в КС Германии из-за обыска на яхте Dilbar

В иске Алишера Усманова говорится, что обыски на яхте Dilbar являются посягательством на человеческое достоинство и нарушают право на неприкосновенность жилища.

Российский олигарх Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд Германии из-за обысков, которые прошли на яхте Dilbar в порту Бремена осенью 2022 года. Об этом пишет в субботу, 12 августа, газета Welt am Sonntag .

В иске Усманова говорится, что обыски на яхте, проведенные на основе выданного судом Мюнхена ордера, являются посягательством на его человеческое достоинство и нарушают гарантированное конституцией право на неприкосновенность жилища.

Кроме того, находящийся под санкциями бизнесмен указывает в иске на отсутствие оснований для введения против него ограничений. Пункт закона, согласно которому Усманов должен был сам сообщить о своих активах после попадания в санкционный список, миллиардер назвал неконституционным. Это, по его мнению, нарушает право не свидетельствовать против себя.

Обыски на объектах недвижимости и яхте Dilbar, которые немецкая прокуратура связывает с Усмановым, прошли в Германии в сентябре 2022 года. Власти заподозрили бизнесмена в уклонении от уплаты налогов, недекларировании активов и нарушении санкций Евросоюза.

Санкции ЕС в отношении Усманова

Алишер Усманов попал под санкции Европейского Союза после начала российской полномасштабной агрессии в Украине. Деловое издание Forbes оценивает его состояние в 14,4 млрд долларов США (около 13,1 млрд евро). К моменту обысков сотрудники немецкого Федерального ведомства по уголовным делам собрали почти сотню отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые, по версии прокуратуры, имели отношение к операциям Усманова.

Представитель олигарха говорил журналистам, что бизнесмен невиновен, платит налоги в России и занимается благотворительностью. Как отмечало издание Der Spiegel, немецкие власти считали миллиардера плательщиком налогов в ФРГ, поскольку тот до войны жил в основном в своей баварской резиденции на озере Тегернзе.

В мае этого года земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными обыски, проведенные по одобрению прокуратуры города на принадлежащих Усманову объектах недвижимости. Адвокаты выразили надежду, что власти ФРГ компенсируют ущерб.

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