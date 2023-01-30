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Яхта Valerie в порту Барселоны (фото из архива)
Яхта Valerie в порту Барселоны (фото из архива)Фото: David Oller/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance
Правосудие и законИспания

Испанцы ищут имущество попавших под санкции россиян

Виктор Черецкий
30 января 2023 г.

Испанской полиции оказалось совсем непросто арестовать в стране движимое и недвижимое имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза. В чем причина сложностей - у DW.

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Вопрос о недостаточно эффективном применении Мадридом санкций ЕС, введенных в связи с войной в Украине в отношении чиновников, политиков и бизнесменов, близких к российским властям, вновь оказался в центре внимания испанской общественности и экспертов. И это при том, что компетентные органы отчитались о проделанной работе по розыску и аресту имеющегося в стране имущества таких граждан РФ еще в октябре 2022 года.

Непосредственным поводом для нынешнего обсуждения темы санкций стали попытки тех россиян, кто под них попал, вывести из-под ареста свои дорогостоящие яхты, а также мнение экспертов о том, что определенная часть собственности этих лиц до сих пор не найдена и не арестована. Препятствуют ее успешному розыску, в частности, особенности испанского законодательства.

Под санкциями Евросоюза

В соответствии с данными, предоставленными DW Национальной полицией Испании (НПИ), на сегодняшний день в испанских банках заблокировано 59 счетов попавших под санкции россиян, арестованы 27 единиц их недвижимости, 5 яхт и 4 самолета. Вместе с тем в полиции утверждают, что "работа по выявлению российской собственности требует времени, поскольку обнаружить ее часто непросто".

Сергей Чемезов
Сергей ЧемезовФото: Sefa Karacan/AA/picture alliance

В качестве примера успешной работы по пресечению попыток граждан РФ скрыть или вывести из-под санкций свое имущество НПИ привела историю с двумя яхтами: Valerie, арестованной в порту Барселоны, и Tango, находящейся под арестом на Мальорке. Чтобы продолжать пользоваться своими яхтами, владельцы, "прибегнув к помощи сомнительных дельцов", изменили их названия и соответствующую документацию. Однако эти планы были сорваны, и суда остались под арестом.

По данным полиции, яхта Valerie, стоимостью в 140 млн евро, и Tango, оцениваемая в 83 млн, принадлежат соответственно руководителю гокорпорации "Ростех" Сергею Чемезову и председателю совета директоров группы компаний "Ренова" миллиардеру Виктору Вексельбергу. "Лица, помогавшие владельцам нарушить санкции ЕС, привлечены к уголовной ответственности", - заверили в полиции.

Трудности поиска

Чтобы разобраться в трудностях, с которыми сталкиваются испанцы в работе по выявлению имущества россиян, на которых наложены санкции, DW обратилась в Коллегию регистрации собственности (КРС). Ее представитель юрист Рауль Мойа пояснил, что это ведомство активно сотрудничает с полицией: "Разумеется, определить владельца, когда собственность оформлена на него самого или членов его семьи, нетрудно. Сложнее, когда она записана на подставное лицо или общество с ограниченной ответственностью (ООО) - испанское или зарубежное".

Вилла в Испании
В Испании элитная недвижимость нередко оформлена записана на подставное лицо или фирмуФото: Victor Tschezkij/DW

Дело в том, продолжил Мойа, что по испанским законам ООО не обязаны предавать гласности фамилии своих владельцев. И это "изъян испанского законодательства", затрудняющий обнаружение разыскиваемых лиц. Еще сложнее разобраться, когда фирма-хозяйка "зарегистрирована где-то на экзотических островах, часто в офшорных зонах, гарантирующих конфиденциальность активов компаний".

Скрыть имя владельца и уйти от налогов

В качестве примера собеседник DW привел историю одной из арестованных яхт. Она ходила под флагом Островов Кука, была зарегистрирована на имя фирмы с Британских Виргинских островов, которой, в свою очередь, управляла группа панамских компаний. Такое оформление "осуществлялось не только, чтобы скрыть имя владельца, но и уйти от налогов". Так что на поиски реального хозяина упомянутой яхты ушли месяцы.

Порой известно, продолжил представитель КРС, что на той или иной вилле ранее отдыхало лицо, попавшее под санкции. Однако арестовать эту собственность, которую теперь используют лишь родственники упомянутого лица, нельзя.

Россияне, как оказывается при проверке, в ее владельцах не числятся, а "по документам виллу снимают и платят принадлежащему, судя по всему, им же ООО - формальному хозяину виллы - арендную плату". Трюк, когда люди арендуют собственность у своей же фирмы, хорошо известен, но доказать это трудно, признает Рауль Мойа.

Скромные результаты санкционной политики

По данным КРС, только с января 2016-го по октябрь 2022 года почти 4 тыс. россиян приобрели в Испании жилье стоимостью от 500 тыс. до 10-20 млн евро. В эти годы они были самыми активными покупателями элитной недвижимости среди граждан стран, не входящих в ЕС. К тому же приведенная цифра касается лишь лиц, оформивших виллу на свое имя. Число граждан РФ, владеющих дорогой собственностью, значительно возрастет, если учесть тех, кто записал ее на подставные фирмы или сделал приобретение в период с начала 90-х до 2016 года.

полицейский микроавтобус
Испанская полиция продолжает поиски активов россиян, которые попали под санкции ЕСФото: Victor Tschezkij/DW

Статистика свидетельствует, продолжает Рауль Мойа, что покупка элитной недвижимости в Испании была в тренде. Так что "вполне резонно предположить, что до сих пор удалось арестовать далеко не всю собственность", принадлежащую лицам, попавшим в санкционированные списки. Тем более, что "под санкциями оказались сотни россиян, финансовое положение которых вполне позволяло им делать дорогостоящие приобретения".

Аналогичного мнения придерживается и профессор политологии Мадридского университета Давид Лопес Пенья, который в беседе с DW назвал результаты полицейских поисков "скромными". Полиция разделяет эту точку зрения. Она заявляет, что расследование продолжается и что "в разработке находятся несколько сотен дел, касающихся недвижимости и финансовых активов, принадлежащих лицам, попавшим под санкции".

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