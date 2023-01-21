США обвинили двух бизнесменов в сокрытии яхты Вексельберга

Власти США предъявили двум бизнесменам обвинения в попытке вывести из-под санкций яхту Tango, которая принадлежит российскому олигарху Виктору Вексельбергу, находящемуся в санкционном списке. 51-летнему Владиславу Осипову, имеющему двойное гражданство - России и Швейцарии, и 52-летнему британцу Ричарду Мастерсу инкриминируют сговор с целью обмана США, нарушение санкционного режима, а также отмывание денег, сообщило американское министерство юстиции в пятницу, 20 января.

Согласно обвинительному заключению, несмотря на санкции, введенные Белым домом против Вексельберга еще в 2018 году, Осипов и Мастерс, используя американские компании и финансовую систему США, пытались скрыть принадлежность яхты Вексельберга и обеспечить ее эксплуатацию. Утверждается, в частности, что Мастерс разработал схему использования фальшивого названия яхты - Fanta. "В результате этой маскировки американские финансовые учреждения обработали транзакции на сотни тысяч долларов в пользу Tango, которые они не разрешили бы, если бы знали об участии Вексельберга в финансовых операциях", - говорится в сообщении Минюста.

Мастерса в этот же день задержали в Испании по запросу США, ему грозит экстрадиция. В отношении Осипова выписан ордер на арест.

Активы олигарха в США заморожены

Миллиардер Виктор Вексельберг считается человеком из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Предприниматель возглавляет московскую Renova Group - конгломерат, включающий в себя металлургические, горнодобывающие, технологические и другие активы. В американские санкционные списки он был внесен в апреле 2018 года в связи с предполагаемой причастностью к вмешательству РФ в выборы в США. Все его активы в стране заморожены, американским компаниям запрещено вступать с ним в сделки.

На фоне российской агрессии в Украине США и их международные партнеры ужесточили штрафные меры против сторонников Кремля. В апреле 2022 года испанские власти по запросу США наложили арест на 78-метровую яхту Tango Вексельберга на Майорке стоимостью 90 млн долларов.

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