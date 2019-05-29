 Вексельберг сообщил о заморозке более 1,5 млрд долларов из-за санкций | Новости из Германии о России | DW | 01.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Вексельберг сообщил о заморозке более 1,5 млрд долларов из-за санкций

Из-за санкций США российский бизнесмен Виктор Вексельберг лишился доступа к более чем 1,5 миллиарда долларов, размещенных на счетах в США и Швейцарии, заявил он Forbes.

Российский бизнесмен Виктор Вексельберг

Виктор Вексельберг

Российский бизнесмен, владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг сообщил, что на его зарубежных счетах заблокировано более 1,5 миллиардов долларов из-за введенных США в апреле 2018 года санкций. "Воспользоваться ими можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают", - заявил он в интервью журналу Forbes, опубликованном в понедельник, 1 февраля.

По словам предпринимателя, американское ведомство не разрешило использовать эти деньги даже на благотворительные цели, в частности на борьбу с пандемией. "Речь шла об относительно небольших суммах - несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе", - пояснил он далее.

По словам Вексельберга, после прошедшей летом 2020 года онлайн-конференции американского Forbes по вопросам благотворительности он написал выступившей на ней председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и попросил содействия в переговорах с министерством финансов США с целью направить замороженные средства на борьбу с пандемией. "Ответила не она, а кто-то из ее секретариата: мы, мол, не до конца поняли, о чем вы говорите, мы, конечно, за то, чтобы всех поддерживать, но при чем тут санкции? Я написал ей второе письмо, поподробнее, и на этом история закончилась", - отметил далее Вексельберг.

Деньги размещены на счетах в США и Швейцарии

Речь идет о финансовых средствах, размещенных на счетах Вексельберга в американских и швейцарских банках. При этом точную сумму замороженных активов он не назвал. О блокировании активов Вексельберга в Швейцарии стало известно в июне 2018 года. Forbes сообщил о заблокированных средствах в размере 1 миллиард швейцарских франков (чуть больше 1 миллиарда долларов).

В декабре 2020 года Вексельберг проиграл суд о разморозке активов в Швейцарии. Суд Цюриха подтвердил правомерность действий швейцарского банка Julius Bär, блокировавшего из-за санкций США долларовые активы российского миллиардера.

Российский олигарх Виктор Вексельберг попал подсанкции США, введенные после аннексии Россией украинского полуострова Крым, 6 апреля 2018 года. После этого предпринимателю пришлось в спешном порядке переструктурировать свою долю в швейцарском промышленном концерне Sulzer, чтобы санкции не распространились и на эти активы. Поскольку Вексельберг лишился возможности свободно распоряжаться своими активами на счетах банка Julius Bär, он подал иск против банка через холдинг Lamesa, одним из бенефициаров которого он является. При этом Вексельберг делал упор на то, что эта холдинговая структура не находится в санкционном списке.

Смотрите также:

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС последовал примеру США

    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 25:45

Самые любимые няни российских олигархов и звезд Голливуда - "Европа в фокусе"

Аудио- и видеофайлы по теме

Кремлевский доклад: США наносят удар по олигархам Путина - DW Новости  

Путин на воротах, Фредди Кремлюгер и папа Трамп, гон олигархов - "Заповедник", выпуск 30  

Также по теме

Oleg Deripaska

Дерипаска жалуется на многомиллиардные убытки из-за санкций США 29.05.2019

Олег Дерипаска, его компании, инвесторы, поставщики и клиенты потеряли из-за штрафных мер США более 15 млрд евро, заявил российский олигарх.

Oleg Deripaska

Член британской Палаты лордов получил деньги за снятие санкций США с компаний Дерипаски 02.05.2019

Британский лорд Баркер, возглавляющий совет директоров холдинга En+, получил вознаграждение в размере 3-4 миллионов фунтов за реализацию плана по снятию санкций, пишет Bloomberg.

Реклама

Самые читаемые

Военные захватили власть в Мьянме  

Немецкий эксперт о дворце под Геленджиком: "Приватизированная власть"  

Привился и заболел. Что было с журналистом DW после вакцинации "Спутником V"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно