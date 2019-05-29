Вексельберг сообщил о заморозке более 1,5 млрд долларов из-за санкций

Российский бизнесмен, владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг сообщил, что на его зарубежных счетах заблокировано более 1,5 миллиардов долларов из-за введенных США в апреле 2018 года санкций. "Воспользоваться ими можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают", - заявил он в интервью журналу Forbes, опубликованном в понедельник, 1 февраля.

По словам предпринимателя, американское ведомство не разрешило использовать эти деньги даже на благотворительные цели, в частности на борьбу с пандемией. "Речь шла об относительно небольших суммах - несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе", - пояснил он далее.

По словам Вексельберга, после прошедшей летом 2020 года онлайн-конференции американского Forbes по вопросам благотворительности он написал выступившей на ней председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и попросил содействия в переговорах с министерством финансов США с целью направить замороженные средства на борьбу с пандемией. "Ответила не она, а кто-то из ее секретариата: мы, мол, не до конца поняли, о чем вы говорите, мы, конечно, за то, чтобы всех поддерживать, но при чем тут санкции? Я написал ей второе письмо, поподробнее, и на этом история закончилась", - отметил далее Вексельберг.

Деньги размещены на счетах в США и Швейцарии

Речь идет о финансовых средствах, размещенных на счетах Вексельберга в американских и швейцарских банках. При этом точную сумму замороженных активов он не назвал. О блокировании активов Вексельберга в Швейцарии стало известно в июне 2018 года. Forbes сообщил о заблокированных средствах в размере 1 миллиард швейцарских франков (чуть больше 1 миллиарда долларов).

В декабре 2020 года Вексельберг проиграл суд о разморозке активов в Швейцарии. Суд Цюриха подтвердил правомерность действий швейцарского банка Julius Bär, блокировавшего из-за санкций США долларовые активы российского миллиардера.

Российский олигарх Виктор Вексельберг попал подсанкции США, введенные после аннексии Россией украинского полуострова Крым, 6 апреля 2018 года. После этого предпринимателю пришлось в спешном порядке переструктурировать свою долю в швейцарском промышленном концерне Sulzer, чтобы санкции не распространились и на эти активы. Поскольку Вексельберг лишился возможности свободно распоряжаться своими активами на счетах банка Julius Bär, он подал иск против банка через холдинг Lamesa, одним из бенефициаров которого он является. При этом Вексельберг делал упор на то, что эта холдинговая структура не находится в санкционном списке.

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