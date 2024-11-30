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Усманова избрали главой Международной федерации фехтования

Даниил Сотников
30 ноября 2024 г.

Миллиардер руководил FIE с 2008 по 2022 год, а после начала российского вторжения в Украину приостановил исполнение президентских полномочий.

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Алишер Усманов, российский предприниматель, миллиардер (фото из архива)
Российский миллиардер Алишер Усманов (фото из архива)Фото: Mikhail Metzel/TASS/dpa/picture alliance

Российский предприниматель, миллиардер Алишер Усманов был избран президентом Международной федерации фехтования (FIE). Об этом в субботу, 30 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на своего корреспондента с места проведения выборов.

Выборы главы организации проходили в Ташкенте. Усманов получил 120 голосов. Его соперник - президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг - получил 26 голосов. О выдвижении Усманова на пост главы FIE стало известно в октябре, напоминает ТАСС. Его кандидатуру поддержали 103 страны. Временно исполняющим обязанности президента федерации в течение последних двух лет был представитель Греции Эммануэль Кациадакис.

С 2001 по 2009 год Усманов был президентом Федерации фехтования России, с 2005 по 2009 год - главой Европейской федерации фехтования. Миллиардер руководил Международной федерацией фехтования с 2008 по 2022 год. После начала российского вторжения в Украину и введенных против Усманова санкций ЕС, он приостановил исполнение президентских полномочий.

Суд Усманова против ARD из-за репортажа о фехтовании

В октябре 2024 года стало известно, что Усманов подал заявление в прокуратуру Кельна, требуя прилечь к уголовной ответственности журналиста немецкого телеканала ARD Ханса-Йоахима (Хайо) Зеппельта (Hans-Joachim Seppelt).

Недовольство миллиардера вызвал вышедший 4 августа на ARD репортаж о фехтовании на Олимпийских играх в Париже. В нем Зеппельт обвинил Усманова в создании "системы подкупа судей" Международной федерации фехтования (FIE) для обеспечения побед "нужным" спортсменам.

Суд в Гамбурге встал на сторону Усманова, признав утверждения телеканала недостоверными и "основанными на подозрениях".

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