Bild: Усманов заявил в прокуратуру на журналиста ARD

Миллиардер Алишер Усманов подал в прокуратуру Кельна заявление, требуя привлечь к уголовной ответственности немецкого тележурналиста Хайо Зеппельта. Тот заявил, что Усманов "создал систему подкупа судей" в фехтовании.

Миллиардер Алишер Усманов 8 октября подал заявление в прокуратуру Кельна, требуя прилечь к уголовной ответственности журналиста немецкого телеканала ARD Ханса-Йоахима (Хайо) Зеппельта (Hans-Joachim Seppelt). Об этом сообщило в пятницу, 11 октября, издание Bild со ссылкой на адвоката Усманова Йоахима Штайнхефеля (Joachim Steinhöfel).

Недовольство миллиардера вызвал вышедший 4 августа на ARD репортаж о фехтовании на Олимпийских играх в Париже. В нем Зеппельт обвинил Усманова в создании "системы подкупа судей" Международной федерации фехтования (FIE) для обеспечения побед "нужным" спортсменам.

Спортивный журналист ARD Ханс-Йоахим Зеппельт (фото из архива) Фото: DW

Расследование Зеппельта основывалось на рассказах отставного судьи FIE и на проигрыше грузинского саблиста Сандро Базадзе в 1/8 финала олимпиады египтянину Мохамеду Амеру. Спортсмен тогда заявил, что судейство было нечестным. Позже его отец, президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе объяснил это эмоциональным срывом Сандро и принес извинения. Что касается судьи, с которым говорил Зеппельт, то в FIE заявили, что в 2023 году он не прошел квалификацию и был исключен из судейской коллегии.

Штайнхефель заявил, что в репортаже Зеппельта были "нарушены основные журналистские стандарты", и что это "не журналистика, а позор". В октябре Земельный суд Гамбурга по иску Усманова запретил распространение репортажа ARD с обвинениями в адрес миллиардера, постановив, что материал был "основан на подозрениях" и "нарушает право на личную неприкосновенность". После этого немецкий телеканал удалил репортаж.

Алишер Усманов занимал пост президента FIE с 2008 по 2022 год.

Зеппельт - соавтор расследования о допинге в спорте РФ

Хайо Зеппельт известен своими разоблачительными репортажами о допинге в российском спорте, к которому предположительно причастны власти РФ. Самому журналисту после этого несколько раз отказывали в российской визе. В 2018 году президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вручил Зеппельту высшую награду страны - орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

Усманов находится под западными санкциями

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Алишер Усманов попал под санкции Евросоюза, США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и других стран. Решение было обосновано тем, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с российским президентом Путиным и "активно поддерживает дестабилизацию Украины". Бизнесмен оспаривал эти утверждения, настаивая на том, что в список его включили только из-за его многомиллиардного состояния. В феврале 2024 года Европейский суд отклонил иск Усманова о его исключении из санкционного списка.

В июне стало известно, что миллиардер подал во Франкфурте-на Майне иск против банка UBS Europe. По версии защиты Усманова, "необоснованные уведомления" банка о транзакциях Алишера Усманова послужили поводом инициировать против него уголовное расследование в Германии. В рамках этого расследования в 2022 году в ФРГ прошли обыски на объектах, которые СМИ связывают с Усмановым. Позже суд признал эти обыски незаконными.