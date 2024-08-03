Саблистки принесли Украине первое "золото" на Олимпиаде-2024

В финале командного турнира Олимпийских игр в Париже украинские саблистки одержали победу над сборной Южной Кореи.

Женская сборная Украины по фехтованию в субботу, 3 августа, одержала победу над саблистками из Южной Кореи в финале командного турнира Олимпийских игр в Париже. Украину представляли Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова и Елена Кравацкая.

Решающую роль в групповом поединке сыграла Ольга Харлан, ранее уже добывшая "бронзу" в одиночных соревнованиях на этой Олимпиаде. Харлан вышла на финальный бой при отставании Украины на три очка (37:40), но смогла довести свою команду до победы со счетом 45:42.

Это первая золотая медаль для Украины на Олимпиаде-2024 и шестая олимпийская медаль у Ольги Харлан.

Харлан помогла Украине победить на Олимпиаде-2008

Ольга Харлан представляла Украину на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, когда саблистке было 17 лет. Тогда женская сборная Украины в драматическом финале смогла одолеть фехтовальщиц из Китая со счетом 45:44.