Усманов приостановил обязанности на посту главы FIE

Алишер Усманов приостановил исполнение обязанностей главы FIE, ее временным руководителем стал Эммануэль Кациадакис, как уже было ранее.

Алишер Усманов, ранее избранный главой Международной федерации фехтования (FIE), принял решение добровольно приостановить свои полномочия и обязанности в целях "обеспечения эффективной работы" этой структуры. Исполнительный комитет FIE провел заседание 1 декабря и был проинформирован о позиции Усманова, говорится в заявлении FIE от среды, 4 декабря.

Исполком "принял и ратифицировал" это решение, отмечается в документе далее.

Исполнительный комитет назначил Эммануэля Кациадакиса временным главой FIE. Он возьмет на себя все функции руководителя федерации, предусмотренные уставом и другими нормативными документами. Решение исполкома будет представлено Конгрессу FIE для ратификации на следующем заседании.

Выборы Усманова проходили в Ташкенте

Российский предприниматель и миллиардер был избран главой Международной федерации фехтования (FIE) 30 ноября.

Выборы проходили в Ташкенте. Усманов получил 120 голосов. Его соперник - глава Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг - получил 26 голосов.

С 2001 по 2009 год Усманов был руководителем Федерации фехтования России, с 2005 по 2009 годы - главой Европейской федерации фехтования. Миллиардер руководил Международной федерацией фехтования с 2008 по 2022 год. После начала российского вторжения в Украину и введенных против Усманова санкций ЕС он приостановил исполнение полномочий.

Временно исполняющим обязанности главы федерации в течение последних двух лет был представитель Греции Кациадакис.

Харлан: Разочарована миром фехтования

Федерация фехтования Украины и все украинское фехтовальное сообщество были возмущены решением конгресса Международной федерации фехтования об избрании Усманова.

Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы по фехтованию украинская спортсменка Ольга Харлан также прокомментировала произошедшее. "Решение конгресса FIE по выборам президента... Нет, я не удивлена. К сожалению. Да, я разочарована миром фехтования. Разочарована теми, кто решил поиграть в "эту игру".

Усманов - в санкционном списке

После российского полномасштабного военного вторжения в Украину в феврале 2022 года Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, подпал под санкции Евросоюза, США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и других стран. Решение было обосновано тем, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с российским президентом Владимиром Путиным и "активно поддерживает дестабилизацию Украины".

Олигарх оспаривал обвинения в свой адрес, настаивая, что в список его включили только из-за многомиллиардного состояния. В феврале 2024 года Европейский суд отклонил иск Усманова о его исключении из санкционного списка.