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Мюнхен на 4-м месте в списке из 9 городов, где, по оценкам UBS, образовались пузыри на рынке недвижимостиФото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Плохие новости для россиян с недвижимостью в Европе

Андрей Гурков
8 мин. назад

Долгий бум на европейском рынке квартир закончился из-за резкого роста ставки ЕЦБ. В четырех городах могут лопнуть "мыльные пузыри". Газовое отопление считается теперь недостатком.

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Плохие новости для всех тех россиян, которые в былые мирные времена вложили свои честно или нечестно нажитые деньги в европейскую жилую недвижимость. Мало того, что из-за широкомасштабных визовых ограничений, многочисленных персональных санкций и радикального сокращения воздушного сообщения многие из них не имеют больше возможности регулярно навещать свою собственность, записанную на них или на их родственников. Так теперь она еще и теряет в цене.

Из-за роста базовой ставки ЕЦБ резко подорожала ипотека

"На рынке жилья происходит сейчас то, что еще год назад было немыслимо: квартиры и дома, которые раньше продавались за считанные дни, теперь порой месяцами не могут сменить владельца, и цены продолжают снижаться", - так описывает ситуацию в Германии немецкая экономическая газета Handelsblatt.

Рейтинговое агентство Moody's указывает на растущую повсюду в Европе вероятность тренда к удешевлению недвижимости. В девяти богатых странах Запада цены на жилье в настоящий момент прямо-таки падают, констатирует британское издание The Economist. В четырех европейских городах даже могут лопнуть "мыльные пузыри", предупреждает швейцарский банк UBS.

Здание Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне
Здание Европейского центрального банка во Франкфурте-на-МайнеФото: imago images/J.Tack

Эксперты едины в том, что многолетний бум на рынке жилой недвижимости в Европе затормозился или даже закончился главным образом потому, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) из-за рекордно высокой инфляции в еврозоне пришлось резко повысить свою базовую процентную ставку. Это привело к стремительному удорожанию крайне дешевых до сих пор ипотечных кредитов, что тут же отбило у многих потенциальных покупателей желание приобретать жилье.

Так, в Германии при сохранявшейся несколько последних лет нулевой ставке ЕЦБ (он проводил антикризисную политику "сверхдешевых" денег) ипотека на десятилетний срок долго стоила чуть больше 1%. В этом году она буквально за считанные месяцы взлетела до более чем 4%. И ожидающееся 27 октября дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ сделает ипотеку еще более дорогой, что неминуемо приведет к дальнейшему снижению спроса на жилую недвижимости и с большой долей вероятности ускорит снижение цен на нее.

Индекс "мыльных пузырей": где они надулись и могут лопнут? 

Причем далеко не только в Германии. В Нидерландах, к примеру, индивидуальные дома уже подешевели в 3-м квартале 2022 года по сравнению со 2-м кварталом, иными словами - всего за три месяца, на 5,8%, сообщил в начале октября нидерландский союз маклеров NVM. Столь высокая динамика серьезно повышает риски обвала на перегретом рынке Амстердама. Во всяком случае так считает швейцарский банк UBS.

Офис банка UBS в Швейцарии
UBS опубликовал 12 октября очередной ежегодный индекс Global Real Estate BubbleФото: picture-alliance/dpa/Dycj/Imaginechina

Он опубликовал 12 октября очередной ежегодный индекс Global Real Estate Bubble Index, призванный предупреждать о возникновении "мыльных пузырей" на рынках жилой недвижимости 25 избранных городов мира. В список из девяти городов, в которых, по оценкам UBS, пузыри уже образовались и, соответственно, могут лопнуть, аналитики банка включили четыре европейских города, и Амстердам занял 7-е место.

А на 4-м месте, где риски сильного падения цен еще выше, оказалась баварская столица Мюнхен, пользующаяся большой популярностью среди самых разных российских покупателей недвижимости. Можно вспомнить, к примеру, нашумевшую в июне историю с конфискацией немецкими властями сразу трех мюнхенских квартир, принадлежавших попавшему под санкции ЕС депутату Госдумы от КПРФ и его жене.

На 3-е место в индексе UBS поднялся швейцарский Цюрих, а 2-е занял немецкий Франкфурт-на-Майне, немного уступивший "отрицательное лидерство" канадскому Торонто, где "мыльный пузырь" по всем показателям наиболее очевидный и раздутый.

Вид на Франкфурт-на-Майне
Франкфурт-на-Майне - тоже в числе тех городов, где образовался пузырь на рынке недвижимостиФото: imago images/Westend61

В то же время Париж и Лондон оказались в индексе на 13-м и 16-м местах и тем самым в средней категории: здесь цены на недвижимость завышенные, но пузыря нет, считают в UBS. Зато он есть в таком популярном среди многих россиян неевропейском городе, как Тель-Авив, поднявшемся на 8-е место сразу после Амстердама. А вот в Дубае (24-е место) цены на квартиры представляются экспертам швейцарского банка справедливыми. Рынки весьма далеки от перегретого состояния также (вернемся в Европу) в Милане (22-е место) и особенно в Варшаве (25-е место).

В отличие от целого ряда других экспертов, аналитики UBS убеждены: в условиях дорожающей ипотеки, высокой инфляции, снижающей покупательную способность населения, и угрозы глобальной рецессии в городах с особо сильно подорожавшим в последние годы жильем бум на рынке недвижимости не просто замедлился, а заканчивается. Поэтому они исходят из того, что в ближайшие кварталы в городах с сильно завышенными ценами и тем более с "мыльными пузырями" следует ожидать "существенной корректировки цен".

McMakler: в крупнейших городах ФРГ дешевеют квартиры и дома

Конкретно на рынке Германии смена тренда уже произошла, указывает, в свою очередь, немецкая маклерская фирма McMakler. В опубликованном 21 октября обзоре она указывает, что снижение цен, впервые зарегистрированное во 2-м квартале, в 3-м квартале продолжилось. Оно, в частности, наблюдалось во всех семи крупнейших городах ФРГ.

Жилой район Берлина
Цена квадратного метра в квартирах и домах Берлина с апреля по июнь упала на 2,2%, а с июля по сентябрь - на 0,9%Фото: Christoph Soeder/dpa/picture-alliance

Так, лидером падения оказался Штутгарт, где средняя цена квадратного метра в квартирах и домах в лучших районах, уже упавшая с апреля по июнь на 3,2%, с июля по сентябрь снизилась на дальнейшие 1,6%. Во Франкфурте-на-Майне недвижимость подешевела соответственно на 2,9% и 1,1%, в Мюнхене - на 3,7% и 0,7%, в Берлине - на 2,2% и 0,9%.

Одновременно аналитики McMakler именно в Баварии зарегистрировали в 3-м квартале самый большой во всей Германии рост предложения: на продажу было выставлено на 25,1% больше объектов недвижимости, чем в предыдущем квартале. Гамбурге число выставленных на продажу квартир и домов тоже увеличилось за квартал почти на четверть.

Тут следует иметь в виду, что квартиры, дома и виллы в окрестностях Мюнхена и в южной части Баварии на больших озерах и в предгорье Альп пользовались немалым спросом у россиян с самыми разными кошельками. В живописном фешенебельном баварском местечке Роттах-Эгерн на берегу озера Тегернзе находится, к примеру, вилла российского олигарха Алишера Усманова. О ней много писали в сентябре после того, как немецкая полиция провела там обыск в рамках следствия, ведущегося в отношении российского олигарха из-за подозрения в неуплате налогов и отмывании денег.

Вид на Роттах-Эгерн
В баварском местечке Роттах-Эгерн на берегу озера Тегернзе находится Алишера УсмановаФото: Frank Hörmann/Sven Simon/picture alliance

В Германии запретят куплю-продажу недвижимости за наличные

Так что если ему или любым иным российским обладателям недвижимости в Баварии и других федеральных землях Германии придется или захочется ее теперь продать, они, скорее всего, не получат ту цену, на которую еще недавно могли рассчитывать.

Да и саму процедуру продажи может существенно осложнить твердое намерение правящей в Германии коалиции до конца года принять закон, запрещающий куплю-продажу недвижимости за наличные деньги. Контроль за его соблюдением будет возложен на нотариусов, оформляющих эти сделки. Впредь при продаже непременно придется указывать банковские счета. А что делать, если они из-за санкций заморожены или банки отказываются открывать новые?

В заключение отметим любопытный тренд на немецком рынке жилья, напрямую связанный с Россией, которая "отключила газ" Германии и целому ряду стран Европы. На фоне взлетевших до запредельных высот цен на голубое топливо в ФРГ снизился спрос на жилье, обогреваемое именно газом, отмечается в обзоре рынка фирмы McMakler. Одновременно подорожали квартиры и дома, в которых горячую воду и тепло обеспечивают различные технологии, использующие возобновляемые источники энергии.     

Смотрите  также:

Как россиянам продают недвижимость в Берлине

Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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