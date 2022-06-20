У россиян конфисковали три квартиры и счет в Мюнхене. Что уже известно?

Пресс-служба прокуратуры Мюнхена сообщила в понедельник, 20 июня, о первом в Германии случае конфискации имущества граждан России, оказавшихся под санкциями Евросоюза.

В результате проверки списков

Как следует из сообщения, 5 мая министерство финансов федеральной земли Бавария обратило внимание баварского министерства юстиции на то, что фамилия гражданина России, отмеченного в списке владельцев недвижимости в Мюнхене, которые получают доход от их сдачи в аренду, совпадает с фамилией лица, подпадающего под санкции Европейского Союза из-за агрессии России против Украины. 19 мая письмо было передано в прокуратуру Мюнхена для проверки.

BKA также участвовал в расследовании в Мюнхене

Расследование проводилось прокуратурой в тесном сотрудничестве с Федеральным ведомством по уголовным делам (BKA), 31-м отделом главного управления полиции Мюнхена и налоговой инспекцией. Проведенная 14 июня конфискация имущества, которое принадлежало российским гражданам, по информации правоохранителей, стала первым случаем в Германии, когда зарубежные активы лиц, находящихся под санкциями, были не просто заморожены, а фактически изъяты.

В прокуратуре заявили, что эти действия, основанные на параграфах 111b и 111j Уголовно-процессуального кодекса Германии, возможны по немецкому законодательству, несмотря на отсутствие сопоставимых операций ранее.

Подозреваются в нарушении закона о внешней торговле

Прокуратура не озвучила полные имена российских граждан. Как следует из сообщения, речь идет о действующем депутате Государственной думы Российской Федерации Л. и его жене, К., у которой зарегистрированным местом жительства является Мюнхене. Им совместно принадлежали две из тех конфискованных квартир, еще одна квартира принадлежала К. единолично.

Государственная дума РФ

Российский депутат попал в санкционные списки ЕС в связи с тем, что 15 февраля проголосовал в Госдуме РФ за проект КПРФ, предусматривавший немедленное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос признания сепаратистских республик Донбасса. Подписанный 21 февраля российским лидером соответствующий закон, как считают наблюдатели, по сути стал спусковым крючком последовавшего через три дня военного вторжения России в Украину.

Как постановили в Брюсселе 23 февраля 2022 года, физическим лицам, включенным в санкционные списки за признание самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", запрещен въезд на территорию ЕС, их активы должны были быть заморожены, им было запрещено предоставлять финансовые средства.

В соответствии со статье 2-й Регламента Совета Европейского Союза 269/2014 от 17 марта 2014 года об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, жена Л. является лицом, которое связано с находящимся под санкциями лицом и также подпадает под действие ограничительных мер.

В то же время, как следует из сообщения прокуратуры, с момента введения ограничительных мер в отношении Л. он и его жена ежемесячно получали на свой счет, также конфискованный прокуратурой, около 3500 евро арендной платы за три квартиры. Это позволяет правоохранителям подозревать супругов в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, что может грозить им пятью годами лишения свободы.

Какое жилье можно сдавать за 3500 евро?

В Германии и владельцы жилплощади, и политики в своих оценках динамики цен опираются на исследования под общим названием Mietspiegel, которые публикуют местные органы власти. В нем приводятся средние показатели стоимости аренды жилплощади в данном населенном пункте с учетом ее размера, года постройки, месторасположения и целого ряда других параметров.

Согласно данным аналогичного исследования в Мюнхене за 2021 год , средняя квартплата без учета коммунальных услуг (Nettokaltmiete) составила 12,05 евро за квадратный метр. Это позволяет судить, что суммарная площадь принадлежащих супругам Л. и К. квартир в баварской столице могла достигать 300 квадратных метров.

Кто может скрываться за инициалами?

Согласно сводной декларации "о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.", опубликованной на официальном сайте Госдумы РФ, ни у одного из российских парламентариев или их супругов нет в собственности объектов недвижимости на территории ФРГ.

После сообщения прокуратуры Мюнхена немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщило, что владелец недвижимости в Мюнхене является депутатом от КПРФ. Это позволило интернет-изданию "Агентство" предположить, что под инициалами Л. и К. прокуратура Мюнхена до поры до времени скрывает первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Романа Лябихова и его супругу Елену Кузнецову. Лябихов, по информации с сайта Госдумы, оказался в 2021 году самым богатым из российских парламентариев, показав официальный доход в 128 млн рублей (почти в три раза больше, чем годом ранее).

Как отметило "Агентство", Лябихов, баллотируясь в Мосгордуму в 2014 году, указал в декларации, что "ему и его супруге принадлежит квартира и парковочное место в Германии". Согласно уже упомянутой декларации за 2021 год, у депутата и его жены более 30 объектов недвижимости в России и помещение в Объединенных Арабских Эмиратах, но данных о квартирах в Германии нет.

Во фракции КПРФ уже вступились за своего однопартийца. Первый зампред фракции Николай Коломейцев в интервью агентству "Интерфакс" назвал информацию о недвижимости Лябихова в ФРГ недобросовестной, "возможно, умышленной". "Нет у него недвижимости. Если была бы, то мандат отняли бы на второй день. Это провокация, вброс", - заверил Коломейцев.

Расследование продолжается

Как отмечается в сообщении прокуратуры Мюнхена, расследование в отношении россиян продолжается. Стоит напомнить, что в Германии будет создана специальная горячая линия, на которую может позвонить любой, у кого есть информация об активах, подпавших под европейские санкции, и о попытках обойти ограничительные меры.

Олаф Шольц

Об этом во вторник, 14 июня, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) во время заседания Международной рабочей группы по борьбе с отмыванием денег (FATF). Кроме того, он пообещал, что в стране появится национальный реестр имущества, которое подпало под санкции либо происхождение которого не выяснено.

По данным на начало апреля 2022 года, в Германии были заморожены денежные средства россиян на общую сумму в 138 млн евро. Учитывая недвижимость и яхты, реализация права собственности на которые также было приостановлено, общая стоимость затронутых санкциями активов россиян, которые, по сведениям германских властей, близки к Кремлю, составила 341 млн евро. В то же время еще в феврале издание Der Spiegel оценивало активы граждан РФ, которые в рамках санкций могут быть заморожены властями ФРГ, в 25 млрд евро.

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