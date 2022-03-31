Санкции против РФ: Германию не устраивает роль "беззубого тигра"

После вступления в силу санкций, принятых ЕС в отношении России в связи с ее вторжением в Украину, по состоянию на начало апреля в Германии были заморожены денежные средства на общую сумму в 138 млн евро. Учитывая недвижимость и яхты, право собственности на которые также было приостановлено, общая стоимость попавшего под санкции состояния россиян, которые, по сведениям германских властей, близки к Кремлю, составила 341 млн евро. Для сравнения: во Франции эта сумма уже превысила 23 млрд, а в Бельгии - 10 млрд евро.

Такая статистика вызывает возмущение не только у независимых наблюдателей, но и у многих немецких политиков. Что необходимо предпринять, чтобы Германия перестала быть "тихой гаванью для экономических друзей Путина", а ограничительные меры оказались по-настоящему болезненными для Кремля? Ряд конкретных предложений с ответами на этот вопрос сформулировала фракция ХДС/ХСС в бундестаге в документе под названием "Обеспечение быстрой и решительной реакции правового государства на военную агрессию России". Вечером 12 мая он вызвал противоречивую дискуссию в германском парламенте.

Гюнтер Крингс

"Наряду с поддержкой Украины в ее борьбе за свободу посредством поставок вооружений экономические санкции и подобные меры являются для правового государства самой важной и потенциально самой действенной возможностью отреагировать на российскую агрессию", - заявил представитель фракции ХДС/ХСС Гюнтер Крингс (Günter Krings), открывая дебаты.

"Просто заявить о санкциях, являясь частью Евросоюза, недостаточно. Отдельные государства-члены ЕС должны жестко добиваться реализации этих санкций", - констатировал политик, сравнив свою собственную страну в этой связи с "беззубым тигром".

Закон о реализации санкций в Германии

Одна из причин, по которым Германия сегодня так привлекательна для желающих уйти из-под санкций россиян, - тот факт, что порой здесь бывает тяжело выявить истинного владельца активов. Закрыть эту лазейку должен так называемый "закон о реализации санкций", проект первой части которого представил кабинет канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) 10 мая.

Суть этого закона во время дебатов по предложению блока ХДС/ХСС на ту же тему напомнила статс-секретарь при министре по вопросам экономики и защиты климата Франциска Брантнер (Franziska Brantner). С одной стороны, он расширит полномочия ряда ведомств, позволив им проводить обыски в квартирах и помещениях фирм, допрашивать свидетелей, а также запрашивать у банков информацию о владельцах счетов и ценных бумаг. А с другой - позволит различным ведомствам обмениваться данными. Попавшие в санкционные списки лица будут обязаны задекларировать свое имущество под угрозой уголовного преследования. Проект первой части данного закона был вынесен на обсуждение бундестага позже в тот же день, 12 мая.

Можно ли выселить владельцев из их вилл?

Похвалив законодательную инициативу правительства, которое "сделало маленький шаг в правильном направлении", Гюнтер Крингс заявил, однако, что именно документ, подготовленный его фракцией, покажет, "что действительно нужно для того, чтобы санкции подействовали". Во-первых, необходимо запретить владельцам любое, в том числе некоммерческое, использование своих активов, указал он. Ведь ситуация, когда виллы и яхты нельзя продавать, но можно использовать в частных целях, "практически приглашает к нарушению санкций". "Как нашим властям понять, зачем яхта покидает порт - ради развлекательной прогулки или чтобы ее спокойно продали за границей?", - задался вопросом докладчик.

Получивший позже право высказаться представитель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк (Kay Gottschalk), однако, резко раскритиковал вышеназванную инициативу, заявив, что она является прямым нарушением основополагающего права на собственность. "Дамы и господа, вы можете еще подискутировать на эту тему, но даже у виновных в тяжких преступлениях или убийц в Германии не отбирают собственность (…) Это - то, что гарантирует германское правовое государство", - напомнил он.

"Экспроприация работает только там, где общее благо имеет приоритет, и даже тогда она работает только при условии соответствующей компенсации. Или вы серьезно собираетесь потом платить олигарху компенсацию, только потому, что сейчас хотите показать свою силу?" - поинтересовался депутат АдГ.

База данных подозреваемых в отмывании денег

Другим шагом на пути к эффективной реализации санкций должно стать создание базы данных подозреваемых в отмывании денег, куда будут вносить всех лиц, осужденных за экономические преступления и укрывательство налогов, заявил Крингс.

Эту идею, однако, раскритиковал взявший позже слово член правящей Свободной демократической партии (СвДП) Максимилиан Мордхорст (Maximilian Mordhorst). "Вы хотите, чтобы данные каждого человека, осужденного за экономическое правонарушение, сохраняли в такой базе данных, а потом могли проверить? Думаю, что в государстве, которое делает ставку на ресоциализацию, как раз в сфере экономических правонарушений, это будет большой проблемой. И нам следует отказаться от этого", - отметил он.

Декларирование активов и запрет на покупку домов за наличные

Во фракции ХДС/ХСС считают, что все попавшие в санкционные списки лица и компании должны задекларировать свои активы в Германии, а государство должно получить право узнавать источник происхождения активов и имя человека, контролирующего их. Аналогичное требование зафиксировано и в разработанном правительство проекте закона о реализации санкций.

В ХДС/ХСС хотят запретить покупку недвижимости за наличные

Другая идея консерваторов состоит в том, чтобы запретить оплачивать наличными покупку недвижимости. "Абсолютное большинство людей, проживающих в этой стране, если и покупают себе дом или квартиру, делают это максимум один раз в жизни. И они уж точно не рассчитывают, что расплачиваться им разрешат чемоданом денег", - указал Крингс.

Взявший слово депутат от правящей партии СДПГ Йенс Циммерман (Jens Zimmermann) согласился, что составление регистра владельцев недвижимости и запрет на оплату наличными при ее покупке - замечательные идеи. Но ведь именно ХДС/ХСС являлись раньше ярыми противниками отказа от использования наличных денег, не преминул напомнить он. "Тут мы поймаем вас на слове", - пообещал социал-демократ.

О Герхарде Шрёдере

Одним из пунктов, в котором многие участники дебатов продемонстрировали единство, стало предложение лишать переходного пособия или пенсии бывших членов правительства ФРГ, если они наносят значительный ущерб своей должности или репутации Германии. В связи с этим требованием Крингс упомянул имя экс-канцлера страны Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), а член АдГ Кай Готтшальк съязвил, что такие проблемы, чаще всего, возникают у социал-демократов. При этом он вспомнил о бывшем австрийском канцлере Кристиане Керне, который до начала войны в Украине был членом совета директоров РЖД. Впрочем, в день российского вторжения в Украину, 24 февраля, последний заявил, что покидает этот пост.

Подводя итоги, Гюнтер Крингс указал, что целью санкций должен быть не только экономический эффект: "Они должны показать населению России в целом, что его политическое руководство в мире подвергнуто остракизму и ведет страну к полной изоляции".

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